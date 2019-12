Govea helpt Zulte Waregem met twee knappe goals aan simpele zege tegen STVV OPI

14 december 2019

21u49 0 Zulte Waregem ZWA ZWA 5 einde 1 STV STV STVV Jupiler Pro League Het werd een mooie zaterdagavond in het Regenboogstadion. Zulte Waregem heerste tegen een onmachtig Sint-Truiden. 5-1 was de eindstand en dat was meer dan verdiend.

Bij Zulte Waregem maakte Saido Berahino zijn rentree in de basiself en ook Omar Govea kwam terug in de ploeg na een kuitblessure. Bij Sint-Truiden was Asamoah het nieuwe gezicht aan de aftrap.

Zulte Waregem nam het al voor de derde keer in een grote drie maanden op tegen STVV. In de achtste finales van de beker kende Essevee geen moeite met de Kanaries. Vanavond startte de ploeg van Francky Dury op datzelfde elan.

Na een handvol minuten spelen kon Larin al twee keer dreigen, maar Berahino zorgde voor de eerste treffer van de avond. Met een magistrale pass zette Marcq vier man in de wind, Berahino maakte de openingstreffer op hetzelfde niveau. Borstcontrole en binnen. Het publiek aan de Gaverbeek ging spontaan rechtstaan voor zoveel moois.

Ondertussen raakte Govea nog de paal en dreigden opnieuw Berahino en Larin. Maar uit het niets kwam daar de gelijkmaker van STVV. Pletinckx – nochtans bezig aan een uitstekend seizoen – liet zich te makkelijk aftroeven door De Bruyn, die de gelijkmaker voorbij Bossut schoof.

Essevee hield de wedstrijd goed in handen en kon nog voor de rust scoren. Govea krulde een vrije trap heerlijk voorbij doelman Schmidt.

Na de rust was Govea opnieuw de gevierde man. De Mexicaan in vorm scoorde zijn tweede van de avond na een knap afstandsschot. Opnieuw vond hij de linker winkelhaak.

Enkele minuten later ging Larin gemakkelijk neer in de zestien en kende ref Vergoote een strafschop toe. Aanvoerder De fauw tekende voor de 4-1.

Daarna bleef Essevee goed voetballen en de controle houden, maar veel dreiging kwam er niet meer van. Bruno kon nog zijn doelpuntje meepikken op voorzet van De fauw, maar hij kreeg geen richting in zijn doelpoging. Ook Bürki en Larin verzuimden om het vijfde Waregemse doelpunt te lukken.

De ingevallen Oberlin schudde nog een fraaie dribbel uit zijn voeten, maar de afwerking was gericht op Schmidt. In de slotfase verzuimde Govea om zijn derde van de avond te scoren. De ingevallen Sissako tekende voor de laatste treffer van de avond. 5-1.

Feest aan de Gaverbeek dus. Al konden er nog veel meer doelpunten hebben gevallen. De drie belangrijke punten zijn binnen en Essevee kan met een gerust gemoed uitkijken naar de kwartfinale van de beker tegen Sporting Charleroi aanstaande dinsdag.