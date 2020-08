Gouden Tips van onze clubwatchers: welke nieuwe namen zijn een aanwinst voor jouw Gouden 11? MVS

07 augustus 2020

11u00 0 Jupiler Pro League Bij elke ploeg tekenden de afgelopen weken nieuwe spelers. Zit daar wat bruikbaars tussen voor de Gouden 11? Absoluut. Per ploeg geven we hier onze Gouden Tip voor jouw Gouden 11-ploeg. Doe er uw voordeel mee, en gebruik hen in jouw ideale team. Stel jouw ploeg samen op Bij elke ploeg tekenden de afgelopen weken nieuwe spelers. Zit daar wat bruikbaars tussen voor de Gouden 11? Absoluut. Per ploeg geven we hier onze Gouden Tip voor jouw Gouden 11-ploeg. Doe er uw voordeel mee, en gebruik hen in jouw ideale team. Stel jouw ploeg samen op www.gouden11.be en win een van de prachtige prijzen. Veel succes!

Anderlecht: Derrick Luckassen

De Nederlander wordt nog een extra jaartje gehuurd van PSV. Dé toptransfer van Anderlecht tot dusver. Naar eigen zeggen is Luckassen er niet trager op geworden, hij volgde deze zomer spurttraining bij de op één na snelste Nederlander.

Antwerp: Jean Butez

Speler van het Jaar bij Moeskroen vorig seizoen. Of was dat toch Frank Boya? Ook die trok Antwerp aan. Allebei moeten ze er in het systeem-Leko voor zorgen dat de Great Old weinig of geen goals zal slikken.

Cercle Brugge: Alexander Corryn

Mocht gerust blijven bij KV Mechelen, maar kwam er uiteindelijk niet uit Achter De Kazerne. Absolute aanwinst voor de Vereniging.

Charleroi: Guillaume Gillet

Ervaren rot van 36, die stilaan toe is aan zijn laatste kunstje op onze velden. Stond dicht bij een tweejarig contract bij Moeskroen, maar tekende uiteindelijk - voor één seizoen - bij Charleroi. Het Europees ticket gaf de doorslag.

Club Brugge: Youssouph Badji

18 jaar pas, maar dé ontdekking van de oefencampagne bij blauw-zwart. Scoorde het vlotst van alle spitsen, en dat als debutant. Het samenspel met vooral Okereke verloopt uitermate vlot.

Eupen: Senna Miangue

Wordt - na een niet al te geslaagde verhuur aan Standard vorig seizoen - nu door Eupen gehuurd van Cagliari. Ook Amara Baby zal zich na een mislukte periode bij Antwerp weer op de kaart willen zetten.

RC Genk: Cyriel Dessers

Een no-brainer. De topschutter uit Nederland is eindelijk terug bij de club van z’n hart. Rijgt hij ook in ons land de goals aan elkaar? We gokken van wel.

AA Gent: Jordan Botaka

Of toch Nurio Fortuna? Twee toptransfers die de Buffalo’s de voorbije weken realiseerden. Voor zowel STVV als Charleroi is hun vertrek een serieuze aderlating. Gent vaart er wel bij.

KV Kortrijk: Michiel Jonckheere

Na negen (!) seizoenen KV Oostende was hij toe aan nieuwe - zij het nog steeds West-Vlaamse - lucht. Toch blijft het bij de Kerels nog wachten op dé zomertransfer.

KV Mechelen: Aster Vranckx

Geen nieuwkomer, maar wat een talent. 17 pas, maar gegeerd door half Europa. De vraag is niet óf KV Mechelen hem kan houden, maar hoelang nog. We zijn heel benieuwd naar zijn kunstjes dit seizoen.

Moeskroen: Beni Badibanga

You love him or hate him. Een artiest op noppen, helaas iets/veel (naargelang je van hem houdt of niet) te verliefd op de bal. Kan met een flits een match beslissen, maar als hij zijn dag niet heeft, heb je er weinig aan. Benieuwd of hij z’n non-believers bij Moeskroen kan bekeren.

KV Oostende: Guillaume Hubert

Toptransfer van KV Oostende. Erg goede doelman die - hopelijk voor hem en KVO - vaker de nul zal houden dan z’n voorganger William Dutoit. Die deed dat immers... nooit.

Standard: Felipe Avenatti

Moeilijk. Want veel transfers deed Standard nog niet. Toch één naam: Felipe Avenatti. Was er vorig seizoen al, maar speelde al bij al niet overdreven veel. De Uruguayaan laat in deze voorbereiding een goede indruk. Nuttig als targetman en bovendien efficiënt. Vijf goals al.

STVV: Chris Durkin

STVV lichtte de aankoopoptie in het contract van de 20-jarige Amerikaan. De jeugdinternational komt over van DC United.

Zulte Waregem: Daniel Opare

Daniel Opare. Velen waren deze rechtsback - die transfervrij overkomt van Antwerp - al vergeten, maar bij Essevee wil hij zijn carrière na een zware knieblessure herlanceren. Ex-Standard (vice-kampioen inn 2011), Porto, Besiktas en Augsburg. 21-voudig international. Muilkorfde in 2010 een zekere... Cristiano Ronaldo in een oefenpartij met Standard tegen Real Madrid, speelde de kwartfinale van het WK U20 met Ghana in 2009.

Waasland-Beveren: Joe Efford

Hij moet de goals gaan maken op de Freethiel. Komt over van Ergotelis, waar hij zich tot topschutter in de Griekse tweede klasse kroonde. Is hij de witte merel waar geel-blauw al zo lang naar zoekt?

Speel jouw ploeg naar de overwinning via www.gouden11.be en scoor de hoofdprijs!