Gouden driepunter voor Lokeren tegen dramatisch KVO Tomas Taecke

28 januari 2018

22u02 100 Jupiler Pro League Sporting Lokeren is uit de zorgen. De Waaslanders wonnen knap van een dramatisch KV Oostende, dat toch maar beter achterom kijkt.

Zes en zeven punten, dat was de bonus van Lokeren en KV Oostende op hekkensluiter KV Mechelen voor het onderlinge duel in de Versluys Arena. Een zege zou één van beide teams definitief uit de degradatiezone voeren, al was KVO-Lokeren met zin voor overdrijving eigenlijk al een eindeseizoenswedstrijd waar niet de grootste belangen op het spel stonden. Bij de thuisploeg keerde Milic terug uit blessure en stond Berrier een eerste keer aan de aftrap na zijn bezinningsperiode in de B-kern. Lombaerts keek geschorst toe, Musona raakte niet fit. Bij Lokeren kreeg Benchaib de voorkeur op Michel.

Oostende schoot het best uit de startblokken: Gano mikte eerst op de vuisten van Verhulst en kopte vervolgens een niet te missen doelkans over. Ook op de goeie poging van Zivkovic moest Verhulst zich reppen. Lokeren prikte tegen via Skulason, maar na 20 minuten kreeg Oostende toch wat het verdiende: Jali bracht de bal tot bij Tomasevic, die net als tegen Kortrijk met het hoofd de score opende. Marc Coucke was in een gulle bui: "Vier gratis vaten voor de supporters", liet de voorzitter één dag na zijn verjaardag via stadionomroeper Wim De Meyer noteren. De vreugde was evenwel van korte duur. KVO had de controle, maar Lokeren stelde gelijk. Benchaib profiteerde van een misverstand tussen Siani en Tomasevic. Halverwege was alles te herdoen.

Sterk Lokeren

Vlak na de pauze moest Dutoit alles uit de kast halen op een afgeweken poging van Hupperts. Meteen het startschot voor een betere periode van Lokeren waarin De Ridder voor het hoogtepunt zorgde. De Oost-Vlaming draaide zich knap vrij en trapte de bal in het kleine hoekje tussen Dutoit en de paal. Het enthousiasme bij de KVO-fans ruimde plaats voor boegeroep: de kustploeg zakte ineen als een pudding. Custovic kreeg de volle laag toen hij Berrier op het uur naar de kant haalde.

Gano trapte nog één goeie kans op Verhulst, maar het was Söder die na prachtig samenspel met de ingevallen Straetman de match aan de overzijde besliste. De aansluitingstreffer van Akpala kwam te laat. Een verdiende zege dus voor Lokeren op basis van een sterke tweede helft, die de Waaslanders definitief uit de degradatiezone loodst. Oostende bleef na een dramatische tweede 45 minuten gefrustreerd achter: het bijzonder slappe seizoen van de kustploeg kreeg vanavond nog wat meer vorm.

Meer over Lokeren

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

Verhulst

Oostende