Goots, Severeyns en Smidts blikken op z’n Antwerps terug op hun derby’s: "Bölöni beseft het niet: als ze klop krijgen, raakt hij niet thuis" Stijn Joris

11 april 2018

07u00 0 Jupiler Pro League Voor nagenoeg alle spelers van Antwerp of Beerschot-Wilrijk wordt het zondag de allereerste derby met als inzet de prestigieuze titel van 'ploeg van 't stad'. De heren Rudi Smidts, Patrick Goots en Cisse Severeyns maakten er samen 31 mee. Zij halen 96 uur voor D-day hun herinneringen boven.

Rudi Smidts (54), Patrick Goots (52) en Cisse Severeyns (50) speelden samen meer dan 1.000 wedstrijden in beide shirts. Ze verdelen ook 31 derby’s onder mekaar: 26 voor Antwerp en 5 voor Beerschot. Hun voorkeur gaat dan ook uit naar de 'liefdevolle kleuren', maar ze weten ook hoe het er op het Kiel aan toegaat. In de Bistro op de Bisschoppen­hof­laan, waar ze vroeger na wedstrijden op de Bosuil doorzakten, troffen ze mekaar nog eens om in hun derbyverleden te graven.

Goots: "Ik herinner me mijn allereerste met Beerschot op de Bosuil nog (25 februari 1989 red.). Wij stonden in de spelerstunnel te wachten en die was afgebakend met kippengaas. Mark Talbut stond achter mij en ineens komt er eentje afgelopen en die springt op die draad. 'Goots, als ge vandaag scoort, gaat uwe kop eraf!' Mark moest de boel kalmeren. Ik heb ook niet gescoord. Het werd 4-1. Thuis wonnen we wel met 5-1 (2 september 1988, red.). Dat was Kessler tegen Hughes. Kessler had Hughes ooit gebuisd voor een trainersexamen en daar begon die vete. Hughes had ons zo zot gemaakt dat we die dag zelfs van Barcelona gewonnen hadden. ­Tegen Alex Camerman zei hij: 'Alex, jij kan even goed voetballen als die deur, maar vandaag opent niemand ze!'"

Smidts: "Leon Nollet was ook zo’n trainer. Dat was ongeveer hetzelfde. 'Mij mogen ze op een stoel vastbinden, dan ben ik nog de ­beste.’ Dat zei hij altijd."

