Goed nieuws voor Anderlecht: Dimata sluit morgen aan bij de groep PJC

02 december 2019

23u20 0

Een nieuwe stap in de goeie richting. Nany Dimata sluit morgen aan bij de groep. De aanvaller is al maanden op de sukkel met de knie en revalideerde voornamelijk in Frankrijk. Sinds vandaag is Dimata terug op Anderlecht, in het beste geval is hij opnieuw inzetbaar in 2020. Dimata liet op Instagram uitschijnen dat een rentree niet veraf meer is.