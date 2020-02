Gods voeten zwijgen: Mbokani al 10 competitiematchen op rij zonder veldgoal Michaël Vergauwen en Kristof De Cnodder

17 februari 2020

06u26 0 Jupiler Pro League Tien matchen droogte. Sinds z’n twee doelpunten tegen AA Gent op 21 november - bijna drie maanden geleden ondertussen - lukte Dieumerci Mbokani geen enkele veldgoal meer in de competitie. Verder dan twee penalty’s kwam Dieu niet. En zelfs dat lukt nu niet meer. Gods voeten zwijgen.

Vooreerst een kanttekening voor u helemaal denkt dat Mbokani het scoren verleerd is: in de beker lukte het de Congolees wél nog. Zowel tegen Genk, Standard als Kortrijk trof hij raak. Cruciale goals in de road to the final van de Great Old. Het contrast met de reguliere competitie kan echter niet groter zijn. Tien matchen op rij nu zwijgt het kanon van Mbokani. 934 minuten zonder veldgoal. Opvallende cijfers voor de Gouden Stier, die normaal geblinddoekt en met de voeten vastgebonden scoort. Penalty’s vlogen er tot nog toe wél nog in, drie weken geleden nog tegen Zulte Waregem. Maar zelfs dat lukt nu niet meer. Hoe zwak was die bal gisteren getrapt zeg?

Zo’n lange droogte: het overkomt Mbokani niet voor het eerst, al is het al drie jaar geleden, van bij Hull City geleden dat hij nog zo lang zonder veldgoal bleef. Toen zweeg zijn kanon 13 competitieduels op rij. Negen jaar geleden deed hij nog een match slechter in een periode dat hij voor zowel Monaco, Wolfsburg als Anderlecht niet kon scoren. Waar het enkele weken geleden nog een zekerheidje leek dat Mbokani topschutter zou worden, duiken er nu meer en meer concurrenten op. Meer nog: neem penaltygoals weg en David (Gent) zou Gouden Stier zijn. Ook Rezaei (Charleroi) zou over Mbokani springen, Vanaken en Boli scoorden net als hij tien veldgoals.

Geen paniek bij ploeg

Moeten ze zich bij Antwerp nu plots zorgen maken? Ja en nee. Antwerp is Dieu, Dieu is Antwerp. Drie matchen won de Great Old nu niet, drie matchen waarin Dieu niet scoorde. Waar Mbokani zich meer en meer lijkt op te winden op het veld, panikeren z’n ploegmaats allerminst.

“Mbo is iemand die leeft van goals”, reageerde Faris Haroun. “Hoe meer hij scoort, hoe beter hij zich voelt.” De Antwerp-kapitein zou wel eens gelijk kunnen hebben. Het viel gisteren op hoe nukkig en gefrustreerd Mbokani er tijdens de match bijliep. “Maar hij blijft wel altijd zijn best doen. Hij heeft ervaring, weet hoe het gaat. Soms heb je nu eenmaal zo’n periode. Op een dag gaan de ballen weer goed vallen en gaat hij weer scoren. En dan is hij opnieuw vertrokken. Ik ben er zeker van dat hij met zijn kwaliteiten snel weer bepalend zal zijn voor ons.”