Goal Vossen maakt Club kampioen, voor één keer ook met dank aan de videoref Wouter Devynck

13 mei 2018

Geen feestje met Gentse neuzen volgende week. Club vierde de titel vandaag al met Luikse wafels. En voor één keer ook met dank aan de VAR, meer bepaald in de vorm van ref Van Driessche die hands van Vormer bij de gelijkmaker niet als dusdanig beoordeelde. De Brugse euforie was er niet minder om. Zeker niet bij Vossen, wiens goal blauw-zwart de titel bezorgde.

4-0, 4-1, 3-2, 1-1 en 4-4. In de vijf vorige ontmoetingen dit seizoen scoorden beide ploegen maar liefst 24 keer. Het kon dus alleen maar een doelpuntenrijke wedstrijd worden. Dat viel nogal mee. 1-1 aan de rust. 1-1 na negentig minuten.

Omdat Diaby nog maar net terugkwam uit blessure, koos Ivan Leko voorin voor Jelle Vossen naast Wesley. Daar viel zeker iets voor te zeggen na diens belangrijk aandeel in de zege op Charleroi. Ook Vanaken stond opnieuw in de basis. De logica zelve, die fout zal de Kroaat geen tweede keer meer maken. Dan was het juist nog afwachten hoe de Bruggelingen met de stress zouden omgaan.

Niet al te best, leek het toch. Want Standard toonde zich meteen baas en al na tien minuten ging de bal tegen de netten. Horvath redde eerst nog een kopbal van de volledig vrijstaande Luyindama, maar was kansloos tegen de rebound van de al even vrijstaande Laifis. 1-0 en Sclessin ontplofte. Sa Pinto opteerde overigens voor Pocognoli als vervanger van de geschorste Fai. Ook Agbo keerde terug in de basiself. Hij verdrong Selahi naar de bank. In die opstelling bleef Standard lange tijd de betere ploeg.

Na 34 minuten pas (!) vuurde Vanaken het eerste Brugse schot op doel af. Ochoa zette de bal in hoekschop. Club putte er vertrouwen en nam de bovenhand. Blauw-zwarte druk zowaar. Dé kans om gelijk te komen kwam er via een goede voorzet van Cools, slim afleggen van Vossen en Wesley die... Ochoa de kans gaf zijn schot te redden. En play-off 1 zou play-off 1 natuurlijk niet zijn, als er ook geen fase met de VAR aan te pas zou komen. Toen Vormer de bal met de hand raakte, vooraleer Vossen de gelijkmaker voor te schotelen, signaleerde de videoref dat ref Van Driessche best nog eens de beelden raadpleegde. Wat hij ook deed, maar vreemd genoeg besloot hij om de goal tóch toe te kennen. Nochtans haalde Vormer duidelijk voordeel uit de fase. Die van Standard woest natuurlijk. Die van Brugge haalden hun schouders op, zij hadden in deze play-offs al genoeg nadeel ondervonden van de VAR.

Vossen opnieuw de held dus. "Jelle is heel goed ingevallen in Charleroi. Hij is een echte winnaar en kan goed omgaan met de stress. Daarom start hij vandaag." Een goede keuze dus van Leko, al zou hij het misschien wel weer als ‘Casino’ omschrijven. Dat is jezelf tekort doen. Wat een geweldig seizoenseinde van een rotseizoen trouwens voor de Limburgse spits. Een goal en assist die Club toeliet de zege te pakken in Charleroi en nu een goal die effectief ook de titel opleverde. Want omdat Mpoku vlak voor rust de 2-1 vanuit buitenspel scoorde, kon Club met vertrouwen aan de tweede helft beginnen. Een stuk beter alvast dan het eerste halfuur. Bijna werd het ook 1-2, maar Ochoa pakte het goede schot van Cools.

Ondertussen tikte de klok langzaam verder. En hield Club behoorlijk stand. En kwartier voor tijd haalde Leko ietwat verrassend Vossen naar de kant voor Simons. Meer zekerheid achterin, maar daardoor namen ook de zenuwen toe. Veel gevoetbald werd er op het einde niet meer - inclusief de nodige opstootjes. En ook scoren lukte niet meer, voor geen van beide ploegen.

Het twaalfde punt in deze play-offs was een feit. Als Club komende zondag ook nog eens Gent klopt, evenaart het het record van 'slechtste' kampioen ooit sinds de invoering van de nacompetitie. Het Anderlecht van John van den Brom haalde in 2013 ook maar 15 op 30. Als blauw-zwart niet wint, doet het slechter. Daar zullen ze echter niet om malen. Wat kampioen? Hoe kampioen? Waar kampioen? Kampioen is kampioen en dus gingen ze ook feestend de nacht in.