Glen De Boeck: "Dit zijn drie gouden punten" KDZ

23u00 0 BELGA Jupiler Pro League KV Kortrijk verbrodde het debuut van Philippe Clement als coach van Racing Genk. Teddy Chevalier maakte in de absolute slotseconden de 2-3. KVK is aan een geweldige remonte bezig onder Glen De Boeck en mag zelfs stiekem naar boven kijken. “Dit zijn drie gouden punten”, lachte Glen De Boeck. “En ze zijn ook verdiend."

"Tactisch gezien speelden we een prima eerste helft. We kozen er bewust voor om de Genkse centrale verdedigers aan de bal te laten om dan snel druk te zetten op Pozuelo en Malinovskyi", aldus De Boeck. "In de omschakeling kregen we zo een aantal mogelijkheden, waardoor het zelfs 0-2 of 0-3 had kunnen staan. Genk wordt nadien in de wedstrijd gebracht door een Schwalde van Zhegrova, maar goed. Nadien zijn wij te ver achteruit gekropen en brachten we onszelf in de problemen. Als je dan in minuut 94 tóch nog kunt winnen, dan moet je heel tevreden zijn.”

KV Kortrijk zet de laatste in de stand, Eupen, intussen op tien punten. En staat plots zelfs maar op vijf punten van de zesde plaats. “We moeten vooral niet denken dat we er al zijn”, waarschuwt De Boeck. “Ik wil niet naar boven kijken. Als we nog zes punten pakken, dan zijn we gered. Vanaf dan kunnen we verder kijken. We sluiten woensdag af tegen Standard, ik hoop dat we tegen hen ons perfecte parcours voor eigen volk kunnen verderzetten.”

Foto BELGA