Gholizadeh en Rezaei bezorgen Charleroi winst bij STVV, thuisfans keren zich eerste keer tegen coach Brys FKS

24 november 2019

21u47 0 STVV STV STV 1 einde 3 CHA CHA Charleroi Jupiler Pro League Voor de eerste keer dit seizoen keerden de supporters zich tegen Brys met spreekkoren die niet voor herhaling vatbaar waren. Dat gebeurde op het moment dat hij Acolatse inbracht voor Colombatto, een vervanging die meteen gevolgd werd door de 0-2. Die achterstand kwam STVV ondanks een aansluitingstreffer niet meer te boven. Integendeel. Het werd nog 1-3.

De positie van Marc Brys wordt nu ook door de supporters aan het wankelen gebracht. STVV, dat tegen Charleroi de uitschuiver tegen Cercle wou uitvegen, bakte er weinig van en ging kansloos onderuit. In de eerste helft ontsnapten de Kanaries nog aan een achterstand toen ze tot twee keer werden gered door het doelhout op pogingen van Morioka (paal) en Ilaimaharitra (lat).

Maar in de tweede helft viel dat geluk weg toen de bezoekers snel de 0-1 via Gholizadeh en de 0-2 via Rezaei lukten. STVV was helemaal van slag en mocht blij zijn dat Bruno en diezelfde Rezaei wat medelijden toonde en opgelegde kansen misten. Een volgende wissel van Brys werd vervolgens op ostentatief applaus onthaald: De Ridder voor De Bruyn. En net als de eerste wissel leidde ook deze onmiddellijk tot een doelpunt, deze keer wel aan de juiste kant. Botaka was de weldoener. De Kanaries probeerden nu ook druk te ontwikkelen maar om dit Charleroi echt in de problemen te brengen was er ook dreiging nodig. Verder dan een paar halve kansen kwam de thuisploeg niet. Erger nog. Rezaei zorgde in de slotminuut voor het nekschot. STVV mag weer stilaan naar beneden beginnen kijken. Charleroi wipt over KV Mechelen naar plaats vijf.