Gholizadeh beslist Henegouwse derby met heerlijk doelpunt AR

26 oktober 2019

19u55 0 Charleroi CHA CHA 1 einde 0 MOU MOU Excel Moeskroen Jupiler Pro League Charleroi heeft zijn ruime zege op Cercle Brugge kunnen bevestigen. Niet in cijfers, maar in puntenwinst. Gholizadeh zette zijn kandidatuur voor de Iraanse nationale ploeg van Marc Wilmots kracht bij met een heerlijk beslissend doelpunt in de tweede helft. Door deze zege schuiven de Carolo’s in de stand voorlopig de top zes in.

Na de zege op Cercle was er geen enkele reden waarom Belhocine zijn elftal zou wijzigen. Gholizadeh behield de voorkeur op Fall, Rezaei op Nicholson. Sinds hij terug Carolo is, wist de Iraniër enkel in de bekermatch op Rupel-Boom te scoren. Je zou voor minder nerveus worden en Rezaei ontsnapt daar blijkbaar niet aan. Tijdens de eerste helft kreeg hij vier keer de kans om de score te openen. Drie keer geraakte de bal niet voorbij de uitstekende Butez. De vierde keer wel. Met een fraaie lob. Jammer genoeg voor hem stond Rezaei voorafgaandelijk een half voetje buitenspel. Het was niet de eerste keer en het zou niet de laatste keer zijn dat de Carolo’s werden teruggefloten voor offside. In de meeste gevallen een kwestie van centimeters, maar lijnrechter Thijs toonde zich een onverbiddelijke zwaaier en de VAR trad hem bij.

Ook Ilaimaharitra zat het niet mee. De Malagassiër is een verzamelaar van gele kaarten. Komt door zijn functie op het middenveld en zijn jusqu’au-boutisme. In minuut 13 had hij alweer prijs, na een overtreding zoals er eerder al waren gemaakt zonder dat er een kaart werd getrokken.

Rezaei was niet de enige die zelf afgedwongen of voorgeschotelde kansen onbenut liet. Het overkwam ook Morioka en Bruno, al lag het niet enkel aan hen maar ook aan de goeie interventies van Butez, de enige ‘Hurlu’ die zich in gunstige zin liet opmerken. Nu ja, ook Campins kwam in beeld door warempel twee foute inworpen. En dat voor een speler die werd opgeleid bij Barcelona.

Negen minuten na de hervatting kwam Charleroi verdiend op voorsprong. Diandy stuurde Gholizadeh diep. De Iraniër — vorige week op Cercle goed voor twee assists — snelde weg van Pietrzak en knalde de bal voorbij Butez. Manu Ferrera, assistent van de Iraanse bondscoach Marc Wilmots, keek ernaar en zag dat het zeer goed was.

Eens op achterstand kwam Moeskroen dan toch opzetten. Met een eerste (!) schot op doel in minuut 60, gevolgd door een periode van druk en een opeenvolging van corners. Ilaimaharitra keerde op de lijn een volley van Wimmer. Een inlegger van Morioka werd door ref Van Damme afgekeurd, na een botsing tussen Butez en Gholizadeh waarin hij een overtreding van de Iraniër had gezien.

Even was er nog commotie over een al dan niet handspel van Dessoleil — de VAR oordeelde van niet — en net voor het ingaan van de toegevoegde tijd werd een doelpunt van Nicholson afgekeurd. Alweer wegens nipt buitenspel. In de zes minuten extra tijd moesten de Carolo’s van zich afbijten om de gelijkmaker te voorkomen.