Gezien? Videoref scrolt even op de HLN-app tijdens rust van Gent-STVV

24 februari 2020

08u18 2 Jupiler Pro League Gezien bij de start van de tweede helft van de match tussen AA Gent en STVV? Het videorefteam onder leiding van Bram Van Driessche leek bij het verstrijken van de rust even afgeleid... Met de HLN-app in een hoofdrol.

Het was luttele seconden voordat ref Jasper Vergoote de tweede helft op gang zou fluiten in de Ghelamco Arena, toen het VAR-busje héél kort even in beeld kwam. Videoref Bram Van Driessche zat op dat moment de HLN-app op zijn smartphone te checken, terwijl de assistent aan zijn rechterzijde zijn laptop had openstaan. Toen ze in het busje merkten dat ze even in beeld werden genomen, schoven ze hun apparaten snel opzij om zich weer op de wedstrijd te focussen.

Sinds vorig seizoen is het toegestaan voor de videoref en de vierde scheidsrechter om in contact te staan met elkaar via een telefoon, als er geen andere communicatie voorhanden is. De VAR eiste overigens geen hoofdrol op in de Ghelamco Arena. Een kopbaldoelpunt van Plastun werd afgekeurd wegens buitenspel, maar dat was terecht.

