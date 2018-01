Geweldige eerste helft, mindere tweede: goal Hanni bezorgt Anderlecht volle buit bij Genk Pieter-Jan Calcoen

21 januari 2018

19u53 0 Jupiler Pro League Anderlecht heeft optimaal geprofiteerd van het puntenverlies van Club. Op Genk won het al bij al makkelijk met 0-1. Het werkpunt blijft evenwel: efficiëntie.

Je moet het Ibrahima Seck nageven: hij viel tenminste op tijdens zijn debuut voor Racing Genk. Eerst en vooral spreekt zijn lengte natuurlijk in zijn voordeel - met zijn 1.93 meter kun je niet naast de Senegalees kijken. Daarnaast waren er zijn felrode schoenen. Maar vooral: hij kreeg geen grip op zijn rechtstreekse tegenstander Sofiane Hanni.

De aanvoerder van Anderlecht was simpelweg góed - 't moet gezegd. Zo lag hij aan de basis van de eerste grote kans van de bezoekers. Hanni opende prima op Appiah, die Gerkens voor een leeg doel zette, maar de Limburger miste. Het was niet de enige mogelijkheid die paars-wit zou laten liggen - het ontbrak, ook met Ganvoula voorin, alweer aan efficiëntie -, dus deed Hanni het maar zelf: 0-1 op slag van rust.

De treffer was het hoogtepunt van een aangename eerste helft - Genk voetbalde zeker goed mee -, maar er was ook één dieptepunt. Sven Kums plantte zijn elleboog (onvrijwillig, zo leek het) tegen de lip van Malinovskyi, die bloedend neerging. De ex-Gouden Schoen mocht blij zijn met geel, de fans met wat ze in 45 minuten te zien kregen.

De eerste helft was slecht geëindigd voor Genk, maar de tweede begon zo mogelijk nog dramatischer voor de Limburgers. Eerst kopte Schrijvers naast bij een poging waar hij misschien wel had moeten scoren, enkele minuten later kreeg Malinovskyi een tweede gele kaart na een charge op Saief. Met tien tegen elf een achterstand ophalen tegen een degelijk Anderlecht zonder meer: begin er maar eens aan.

Anderlecht, dat Gerkens geblesseerd zag uitvallen, controleerde nadien - enkel de ingevallen Teodorczyk en Amuzu dreigden nog. Dat risicoloze spel bleek evenwel voldoende om makkelijk stand te houden en te naderen op Club Brugge in het klassement. De achterstand bedraagt nu elf punten. Genk, dat zelfs geen slotoffensief op poten kreeg, ziet de kloof met play-off 1 dan weer groeien.