Gevaarlijke taferelen: Cercle-fans steken vlag van stadsrivaal Club in brand GVS

14 september 2019

Geen fraaie taferelen in Jan Breydel tijdens de stadsderby. De fans van Cercle lieten zich in negatieve wijze opmerken door tijdens de match hun grote buur te jennen door een vlag van Club Brugge in brand te steken. De stewards hadden hun handen vol om het brandje in de tribune te blussen, tot ieders verbazing legde scheidsrechter Laforge de wedstrijd niet stil. Wel kreeg de stadionspeaker de taak om om te roepen dat de supporters geen vuurwerk meer mochten aansteken. Vuurwerk in stadions is verboden, maar om de een of andere manier kregen de fans het toch binnengesmokkeld, met de gevaarlijke situatie als gevolg.