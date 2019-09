Gevaarlijke taferelen: Cercle-fans steken vlag van stadsrivaal Club in brand, politie gaat schuldigen identificeren GVS

14 september 2019

23u00 74

Geen fraaie taferelen in Jan Breydel tijdens de stadsderby. Enkele fans van Cercle lieten zich in negatieve wijze opmerken door tijdens de match hun grote buur te jennen door een vlag van Club Brugge in het Noordvak in brand te steken. Daardoor stonden ook enkele stoeltjes in lichterlaaie. De stewards hadden alle moeite van de wereld om de gemoederen te bedaren en ook de brandweer kwam tussenbeide.

Scheidsrechter Laforge legde de match niet stil, wel kreeg de stadionspeaker de opdracht om om te roepen dat de supporters geen vuurwerk meer mochten aansteken. Vuurwerk in stadions is verboden, maar om de een of andere manier kregen de fans het toch binnengesmokkeld, met alle gevolgen van dien. De voetbalcel van de politie start een onderzoek om de schuldigen te identificeren.

Ook na de partij waren er nog schermutselingen. Twee mannen uit Rijsel - geen fans van Cercle of Club, kwamen in de buurt van het stadion onrust stoken. Zij werden opgepakt en ondertussen weer vrijgelaten.