Gestaakte STVV-Genk niet herspeeld, uitslag blijft 3-3 Redactie

04 december 2019

18u19

Bron: Belga 6 Jupiler Pro League De wedstrijd tussen STVV en Racing Genk van 28 september die enkele minuten voor het einde gestaakt werd door wangedrag van de fans, wordt niet herspeeld. Dat besliste de Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond. Beide clubs worden ook gestraft met een boete, een match gedeeltelijk achter gesloten deuren (de vakken waaruit dingen gegooid werden, blijven dicht, red.) en de verplichting om een sensibiliserende boodschap te verspreiden.

De Limburgse derby werd in de slotfase gestaakt bij een 3-3 tussenstand door wangedrag van beide supporterclans. Nadat STVV-fans allerlei voorwerpen hadden gegooid in de richting van Genk-doelman Coucke, gingen de spelers op het uur al eens een kwartiertje naar binnen. De tussenstand was op dat moment 0-3. Na het hervatten van de wedstrijd vond STVV zijn tweede adem en kwam het terug tot 3-3.

Daarop gingen de Genkse supporters hun boekje te buiten, onder meer door de plexiglazen kooi waarin ze stonden kapot te stampen. Een bezoekende fan geraakte zo het veld op. De politie kwam massaal tussen om escalatie te vermijden. Scheidsrechter Lawrence Visser lastte de wedstrijd vroegtijdig af, omdat match delegate Jean-François Crucke aangaf dat de veiligheid niet langer gegarandeerd kon worden.

De disciplinaire procedure omtrent de Limburgse derby op Stayen werd verspreid over twee zittingen gehouden. De gevorderde straffen waren niet min: twee punten aftrek, een replay achter gesloten deuren, een match achter gesloten deuren en de maximumboete van 5.000 euro. Genk en STVV pleitten voor een integrale replay, zonder andere straffen, omdat de correcte procedure niet werd gevolgd. De Geschillencommissie Hoger Beroep hield het na lang beraad in het midden.

Geen replay dus, maar beide clubs moeten wel de maximumboete van 5.000 euro ophoesten en voor de eerstvolgende thuiswedstrijd een deel van hun tribunes sluiten. Voor STVV gaat de Noordtribune van Stayen dicht wanneer Club Brugge (7 december) op bezoek komt, Genk moet vakken Q, R, S, T en U sluiten voor de thuismatch tegen Waasland-Beveren (14 december). Tot slot verplicht de Geschillencommissie Hoger Beroep beide clubs om de rest van het seizoen een sensibiliserende boodschap te verspreiden via de LED-boarding en de stadionomroeper. Die boodschap moet onder meer melden dat pyro en kwetsende spreekkoren een inbreuk zijn op het bondsreglement, waarvoor de club zware sancties riskeert en er ook individuele bestraffing kunnen opgelegd worden. De verspreiding ervan dient te gebeuren voor de aftrap en voor het begin van de tweede helft.

STVV, Genk en het Bondsparket kunnen nog in beroep gaan tegen de sanctie. Dat gebeurt dan bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Die procedure werkt niet opschortend, dus krijgen Genk en STVV er alvast elk een puntje bij in de stand. De landskampioen deelt de achtste plek met de Kanaries met elk 22 punten, zes punten te weinig voor een plek in de top zes.