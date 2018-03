Gert Verheyen staat deze zomer open om trainer te worden in eerste klasse: "Ik zie mijn pa denken: 'Zot, wat doe jij nu?'" Stephan Keygnaert

03 maart 2018

07u00 2 Jupiler Pro League Uitgerekend in ‘De Koudste Week’ ­bereidde Gert Verheyen de afgelopen dagen de U19 voor op het elitetoernooi eind deze maand in Spanje, waar onze jonkies in een groep met het gastland, Frankrijk en Bulgarije een ticket trachten te bemachtigen voor het EK. Veel groter is de kans dat de U19 niet slaagt in die opzet. En dan zal ook Verheyen (47) uitzwaaien, op weg naar een carrière als clubtrainer: "Ik wil zien hoe ver ik kan komen."

Ik vond op het internet dat de ­selectie van de U19 van Spanje nú al 14 miljoen euro waard is’, ­merken we op, terwijl we de ­dampende tassen koffie verdelen. De avond is gevallen over het ­nationale trainingscentrum in ­Tubize. Gert Verheyen scheurt zijn chocolaatje open: "Toen ik in 2013 begon als coach van de U19 had ik als ambitie: 'Binnen de vijf jaar wil ik het EK halen.' Het ziet er dus niet zo goed uit. (lacht) Maar kom, zoals elke grote trainer zegt: 'Je hebt altijd een kans'."

Weerom ligt Verheyen in een deuk om zijn eigen ironie. ­"Humor is zeer belangrijk in een relatie ­tussen trainer en spelers, vind ik."

Waarbij we vragen of hij heeft ­gezien wat Nemanja Matic deed, zondag na de topper tussen ­Manchester United en Chelsea. Niet, dus. Tien minuten voor affluiten, bij een 2-1-voorsprong, stopte José Mourinho aan de zijlijn zijn Servische middenvelder een briefje in de hand. Enkele uren na de wedstrijd postte ­Matic op ­Instagram een foto van het ­vermeende briefje waarop te lezen staat: ‘You have three days off’. Verheyen: "Geestig, hé. Ik denk te ­mogen zeggen dat ik zelf humor heb. Al was het maar omdat ik mezelf niet te serieus neem."

