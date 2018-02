Gerkens baalt: "Onze fans hebben hun punt bewezen vandaag. We moeten enkel naar onszelf kijken" MH

16 februari 2018

22u59

Bron: Play Sports 0 Jupiler Pro League Voor Pieter Gerkens werd het een terugkeer naar Stayen in mineur. De middenvelder, die anderhalf jaar het mooie weer maakte bij STVV, ging met Anderlecht met 1-0 de boot in.

“Ik denk dat we de eerste twintig minuten goed in de wedstrijd zaten, maar dan werd de match stilgelegd", stak Gerkens na afloop van wal. "Daarna kwam STVV beter in hun spel en valt de 1-0. Onze fans hebben hun punt bewezen vandaag. Het zou echter niet mogen dat wij daardoor onze concentratie verliezen. In die zin moeten we alleen naar onszelf kijken."

Dat Anderlecht amper voor doelgevaar zorgde, bevestigde de middenvelder. “Vooral na die goal konden zij wat meer terugzakken en dan weet je dat het nog moeilijker voetballen wordt. De laatste pass ontbrak telkens. Dan is het moeilijk om kansen te creëren." De drie op vijftien oogt schrijnend. “Dat moeten we inderdaad niet onder stoelen of banken steken. We zullen er snel iets aan moeten doen, anders gaat het nog heel moeilijk worden.”