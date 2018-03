Gerkens: "Als alles normaal verloopt, speelt Club Brugge gewoon kampioen. Maar puur individueel moeten wij niet onderdoen" MH

Bron: Sport/Voetbalmagazine 0 Jupiler Pro League Landstitel nummer 35, daar is het Anderlecht vanaf begin april om te doen. In de play-offs rekent paars-wit in de jacht op het kampioenschap op Pieter Gerkens - één van de weinigen die dit seizoen het hoofd boven water hield. " Ik weet dat er gezegd wordt dat ik het niet waard ben om voor Anderlecht te spelen", zegt de middenvelder in een interview aan Sport/Voetbalmagazine.

Altijd met volle overgave, steeds oerdegelijk. Nochtans waren velen niet overtuigd van de kwaliteiten van Pieter Gerkens bij zijn transfer naar Anderlecht. "De kritiek ben ik intussen gewoon. Als je je daar druk om maakt, zal je spel eronder lijden. Toen ik net begon te voetballen, las ik wat over mij geschreven werd. Nu niet meer. Je hebt er niets aan en je leert er niets uit", bijt Gerkens van zich af. "Ik weet dat er gezegd wordt dat ik het niet waard ben om voor Anderlecht te spelen. Zoiets raakt mij dus niet. Iedereen heeft het recht om zijn mening te geven, maar ik vind dat ik genoeg bewezen heb dat ik wél bij Anderlecht hoor te spelen."

Anderlecht kende tot dusver een seizoen met meer laagtes dan hoogtes. Gerkens ziet de periode vlak na de winterstop als een absoluut dieptepunt. "We verloren punten tegen KV Mechelen, Oostende, en STVV. Er was toen nul bezieling in de ploeg. We hadden nog uren kunnen blijven spelen en er zou niets van gekomen zijn. We lieten begaan en we waren het geloof kwijt in onszelf. Dat was het grootste mankement van de ploeg. Als groep hadden we moeten knokken, ongeacht wat er gebeurt. Maar we zochten naar excuses. Blessures, schorsingen, spelers die vertrokken waren... Die mentaliteit zag je terug in de matchen."

"Club staat op collectief vlak veel verder"

Of Gerkens nog in een 35ste landstitel gelooft? "Puur individueel gezien moeten wij niet onderdoen voor Brugge. Maar dan moet iedereen bij ons zijn beste dag hebben. Club is duidelijk favoriet. Als alles normaal verloopt, worden ze gewoon kampioen. Maar de laatste weken is duidelijk geworden dat iedereen te kloppen is. Club heeft een heel goede periode gekend, waarin ze waren veruit de beste ploeg van België waren. Omdat ze op collectief vlak veel verder staan dan de rest. Wij hebben veel kansen laten liggen om enkele punten in te lopen. Vooral omdat we zelf niet goed genoeg waren. Nu staan we er beter voor, terwijl er geen grootse dingen veranderd zijn."