Gentse vrees wordt werkelijkheid: Vadis Odjidja weken out met spierscheur RN

31 juli 2018

21u57 6

Vadis Odjidja staat minimaal drie tot vier weken aan de kant. Een MRI-scan bracht de bevestiging van wat op basis van een echo­grafie gevreesd werd: de 29-jarige middenvelder van AA Gent liep een spierscheurtje in de kuit op. Dat ­gebeurde vorige week vrijdag op het veld van Standard, als gevolg van een trap op de kuit. De verkramping die die trap veroorzaakte, leidde tot een scheurtje. Odjidja mist de competitiewedstrijden ­tegen Zulte Waregem, Waasland-Beveren, Eupen en wellicht ook ­Lokeren. AA Gent zal hem wellicht niet alleen missen voor de derde voorronde, maar ook voor de play-offs van de ­Europa League.

Vadis Odjidja werd pas een kleine week voor de competitiestart door AA Gent overgenomen van Olympiakos. De middenvelder had zijn conditie onder begeleiding onderhouden in Athene en de medische en fysieke tests gaven aan dat hij conditioneel in orde was. Na amper twee trainingsdagen speelde Vadis vorige week maandag trouwens al één helft in de galamatch tegen Straatsburg. Daarin liet hij een goeie indruk na.