Gentse torens, Vanaken in de bloemetjes en Moeskroen zoekt goalgetter: de opvallendste cijfers na speeldag vijf in eerste klasse GVS/MVS/JSK

27 augustus 2018

09u57 1 Jupiler Pro League Dat Club Brugge na de eerste echt topper van het seizoen over Anderlecht wipt en samen met Genk de kop van de ranking aanvoert, is voor u geen nieuws meer. Maar wist u deze opvallende cijfers van de vijfde speeldag al?

0

Promovendus Cercle Brugge doet het me een 8 op 15 en bijhorende achtste plek meer dan prima. Enige smet op de fraaie start: de vereniging kon buitenshuis de netten nog niet doen trillen. Zowel op het veld van STVV, Standard als Antwerp bleef het kanon van Cercle stil. Volgende kans: zaterdag 15 september op de grasmat van Oostende. Opvallend: Op Jan Breydel vonden de troepen van coach Guyot daarentegen in amper twee duels al zes keer de weg naar de touwen.

1

STVV is na vijf speeldagen de enige club die de score nog niet wist te openen. Nadat het tegen Genk, Lokeren en Waasland-Beveren telkens op achterstand kwam, wisten de Kanaries nog een gelijkspel uit de brand te slepen. Tegen Cercle Brugge op de openingsspeeldag bleef het 0-0, Standard ging zaterdag in extremis nog met de drie punten aan de haal.

3

Charleroi moet bezinnen. De Carolo's gingen de boot in tegen Kortrijk en verloren zo drie opeenvolgende matchen in eigen huis. Vreemd, want het Stade du Pays is een locatie waar de voorbije jaren maar weinig ploegen graag heen trokken. Het is dan ook van oktober 2010 geleden dat Charleroi op eigen veld driemaal na elkaar puntenloos achterbleef.

6

De volgende tegenstander is bij deze gewaarschuwd. Gent scoorde zes van hun twaalf doelpunten - de helft dus - op stilstaande fases. Gisteren was het weer van dat: de winninggoal van Kvilitaia kwam tot stand na een hoekschop.

18

't Zag er 78 minuten goed uit, maar uiteindelijk bleef Lokeren opnieuw puntenloos achter tegen AA Gent. Meteen de 18de competitiewedstrijd op rij dat Lokeren niet kon winnen van de grote buur. Dat gebeurde voor het laatst op 22 september 2010, toen het op Daknam 3-2 werd. In Gent is het nóg langer geleden: op 4 november 2005 werd het in het Jules Ottenstadion 1-2.

50 & 60

Twee spelers vielen dit weekend in de bloemetjes. Hans Vanaken maakte tegen Anderlecht zijn 50ste doelpunt in de Belgische hoogste klasse. 19 voor Lokeren en 31 in een blauw-zwart tenue. Ilombe Mboyo heeft 10 goals meer op de teller.

100

Ook Wout Faes bereikte een mijlpaal. De verdediger van Oostende scoorde tegen Zulte Waregem zijn eerste doelpunt in de Jupiler Pro League. Meteen de 100ste treffer van dit seizoen.

427

Moeskroen trekt best nog de transfermarkt op op zoek naar een doeltreffende spits. Het is liefst 427 minuten geleden dat de Henegouwers nog wisten te scoren. Op speeldag één tekende Sambú in minuut 23 voor de enige Moeskroense treffer van het seizoen. Tegen Club Brugge, Antwerp, Anderlecht en Eupen werd er niet gescoord. De laatste stek met 0 punten hoeft ons dan ook niet te verbazen.