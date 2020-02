Gentse teen heft offside op: Colassin scoort na heel wat VAR-werk derde treffer in vier matchen Redactie

07 februari 2020

Een derde goal in vier matchen voor Antoine Colassin. Ook in de inmiddels onneembare Ghelamco Arena liet de 18-jarige Anderlecht-spits de netten trillen. Al duurde het wel even alvorens hij uitgelaten mocht juichen. Scheidsrechter Wesley Alen keurde de goal immers af voor offside. De VAR bekeek de beelden, bleek dat een Gentse teen alsnog de buitenspelval ophief. 0-1, dus. Getekend: alweer Colassin.