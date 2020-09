Gentse malaise houdt aan: Buffalo’s nu ook op eigen veld onderuit tegen promovendus OH Leuven SVL/SDG

26 september 2020

22u13 12 KAA Gent GNT GNT 2 einde 3 OHL OHL OH Leuven Jupiler Pro League De Gentse fans mochten eindelijk nog eens hun troepen aanvuren in de Ghelamco Arena. Of ze zich de hele wedstrijd geamuseerd hebben, durven we te betwijfelen. Het stond lange tijd pijnlijk 0-3. Met twee penalty’s kwam AA Gent terug in de match, maar punten haalde het niet.

Ja, het was echt goed, dat eerste halfuur van AA Gent. Onder aanmoediging van het publiek zorgden Mohammadi en Niangbo voor wat vuurwerk. Na een knal van Mohammadi scoorde Kleindienst, maar de vlag ging onherroepelijk - en correct - de lucht in. Aan het einde van de eerste helft liep het schromelijk mis achterin. Mercier nam een corner kort en Sowah kon van aan de rand van de zestien aan de rechterkant uithalen. Davy Roef zal zich nog lang afvragen hoe die bal erin kon. Boter op het hoofd van de Gentse goalie. Even later ging het licht uit bij Mohammadi. Die liet Maertens uit z’n rug komen en de middenvelder tikte makkelijk de 0-2 in doel op slag van rust.

Ook vlak na de rust liep het niet goed achterin bij AA Gent. Na een gemiste tackle vond Mercier Sowah, die makkelijk z’n tweede van de avond in doel kon werken. 0-3 en afkeurende gezangen bij de Gentse fans. Maar toen kwam de ommekeer. Bese kreeg een bal tegen de arm in de zestien, bal op de stip en 1-3 via Dorsch. Luttele minuten later tackelde Keita Bukari neer. Opnieuw strafschop, deze keer een koud kunstje voor Tim Kleindienst. De Buffalo’s hielden de druk aan, maar kwamen niet meer op gelijke hoogte. Knappe zege voor OHL.

Lees ook de uitgebreide analyse van onze AA Gent-watcher: AA Gent schiet zichzelf in de voet (bis): ontluisterend voor een vicekampioen die kocht om beter te doen (+)



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.