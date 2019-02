Gentse fans laten op de Freethiel ongenoegen blijken over ticketregeling bekerfinale RN

16 februari 2019

20u50 0

De fans van AA Gent lieten op de Freethiel duidelijk hun ongenoegen blijken over de ticketregeling voor de bekerfinale, waarbij abonnees die ook een abonnement voor de play-offs kopen de voorrang krijgen. Bij de aftrap was het bezoekersvak in Beveren op een tiental fans na leeg. Er lagen wel spandoeken, met opschriften als ‘Stil he, zonder supportersclubs’, ‘Respect for fans’ en ‘Waar zijn die 2500 supporters voor de bekerfinale?’. Met die laatste boodschap refereerden zij naar de bekertickets die naar het bestuur, de spelers, de jeugd, de vrouwenafdeling, de Foundation en de commerciële partners gaan. Pas toen de match 10 minuten aan de gang was, kwamen de Gentse fans het stadion binnen.