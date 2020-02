Gent wint met moeite van Eupen en nadert tot op zes punten van leider Club RN/NVE

14 februari 2020

22u19 6 KAS Eupen EUP EUP 2 einde 3 GNT GNT KAA Gent Jupiler Pro League AA Gent ging in Eupen met de drie punten aan de haal, maar dat kostte bloed, zweet en tranen. De Buffalo’s waren lange tijd zichzelf niet, maar Castro-Montes haalde in extremis de buit binnen voor de Buffalo’s.

Als AA Gent de kloof met Club Brugge nog wat wil dichten voor de play-offs, dan moest het resoluut op zoek naar een vijftien op vijftien in het slot van de reguliere competitie. Jess Thorup vroeg zijn team om een reactie na de teleurstellende thuismatch tegen Anderlecht. Gent kon in de Oostkantons terug rekenen op Sven Kums, maar ook hij kon weinig beterschap brengen in het spel van de Buffalo’s.

Thorup moest het ook in Eupen doen zonder de ‘Tridente’ die voor Nieuwjaar zoveel brokken maakte. Bij afwezigheid van het spitsenduo Yaremchuk-Depoitre koos de Deen vooraan voor Kvilitaia en David, met Bezus in steun op de ‘tien’. Zo was het zoeken naar nieuwe automatismen, maar die functioneerden in de aanvangsfase behoorlijk. De Buffalo’s grepen Eupen meteen bij de keel. Doelman De Wolf speelde de bal onbesuisd in de voeten van Kvilitaia, Bezus liet diens pass met een overstapje door voor David, maar de Canadees mikte de bal binnen het bereik van De Wolf. Het was slechts uitstel, want na een geweldige rush van Mohammadi kon David de Eupense doelman toch verschalken.

Luttele minuten later viel alles te herdoen. Met een verrassende uithaal vanop 25 meter schoot de van Salzburg gehuurde Prevljak via de paal raak. Geen man overboord voor Gent, want met veel vista zette Bezus David alleen voor doel. De Canadees omspeelde doelman De Wolf en legde de bal beheerst in het mandje. De vijftiende van het seizoen al voor ‘The Iceman’, die zich daarmee naast Mbokani aan de kop van de schuttersstand nestelt.

Maar wéér kwam Eupen langszij, deze keer via een afgeweken vrijschop van Milicevic, die Kaminski kansloos aan de grond nagelde. Spektakel zat aan de Kehrweg, want er was nog geen twintig minuten gespeeld en er was al vier keer gescoord. Nog vijf minuten klom AA Gent bijna terug op voorsprong, maar De Wolf haalde de vrijschop van Castro-Montes - de Limburger oefent dagelijks op het ‘vallend blad’ - met een geweldige reflex uit de kruising.

Gent moest daarop zijn greep lossen. Eupen plooide gewillig terug, met vijf verdedigers en nog eens twee man voor de defensie. De Buffalo’s vonden voor de rust geen gaten meer in het stevige Eupense blok. Op een tegenstoot moest Kaminski Amat zelfs van de 3-2 houden.

Ortwin De Wolf had kort na de pauze uitstekende reddingen in huis op pogingen van Plastun en Bezus, maar AA Gent was zijn goeie ‘flow’ kwijt. Te vaak waren de Buffalo’s te slordig in de passing, te vaak werden er verkeerde keuzes gemaakt. Met name op het middenveld kregen Kums en Odjidja de Gentse motor niet aan de praat. Een aanwijsbare reden was er daarvoor niet meteen, maar als Kums en Odjdja niet draaien, dan draait Gent niet. Jess Thorup greep na een uur in. Owusu ging naar de kant voor spits Niangbo, Chakvetadze kwam enkele minuten later in de plaats van Kvilitaia. Veel beterschap bracht dat niet in het spel van de Buffalo’s, maar in de slotfase graaiden zij toch de drie punten mee naar huis. Castro-Montes speelde lang niet zijn beste wedstrijd, maar uitgerekend tegen zijn ex-club maakte hij op aangeven van Chakvetadze de beslissende treffer.

Eén ding mag wel duidelijk zijn: als AA Gent donderdag in Rome overeind wil blijven, zal het uit een heel ander vaatje moeten tappen.