Gent voorkomt nul op zes in slotseconden: nieuwkomer David scoort late gelijkmaker tegen Zulte Waregem Rudy Nuyens

04 augustus 2018

22u24 0 KAA Gent GNT GNT 1 einde 1 ZWA ZWA Zulte Waregem Jupiler Pro League Gent ontsnapte pas in de slotfase van de wedstrijd tegen Zulte Waregem aan een nul op zes. De Buffalo’s reizen deze week met een koffer vol twijfels naar Polen, waar donderdag de eerste opdracht tegen Jagiellonia wacht.

Hoe zwaar een gemiste start kan wegen, zouden ze bij AA Gent moeten weten. Vorig jaar zorgde dat voor een crisissfeer tot eind september, met finaal het ontslag van Hein Vanhaezebrouck tot gevolg. Dat kwam er toen na een 0-1 nederlaag tegen Zulte Waregem, dat ook nu lang op weg leek naar een 0-1 overwinning. Diep in blessuretijd maakte de jonge invaller Jonathan David nog gelijk op aangeven van Plastun. Een strohalm om zich aan vast te klampen met het oog op de Europese verplaatsing naar Polen.

Bij Gent hadden velen Brecht Dejaegere aan de aftrap verwacht als vervanger van de geblesseerde Vadis Odjidja, maar voor hem was slechts een plaats op de bank weggelegd. Yves Vanderhaeghe koos voor een offensieve veldbezetting, met Chakvetadze én Kubo in steun van diepe spits Awoniyi.

Dat zorgde voor een goeie start van de Buffalo’s, die Zulte Waregem tien minuten lang tegen het doel van Bossut plakten. Kubo, Chakvetadze en Dompé combineerden toen fraai en Awoniyi zorgde met zijn snelheid voor infiltraties. De voorzetten van Dompé bezorgden Kubo en Awoniyi mogelijkheden, maar de afwerking liet het afweten.

Maar zo fel als Gent begonnen was, zo plots was het ook gedaan. Harbaoui kon zelfs scoren aan de overkant, maar hij werd terecht afgevlagd voor buitenspel. Dat inspireerde Zulte Waregem tot meer, maar Igor Plastun veegde zowat alles weg wat in zijn buurt kwam. Met een schot van Faik – die overigens een aardige wedstrijd speelde – had Coosemans wel flink wat moeite. Dompé trapte voor Gent nog wel een vrijschop voorlangs, maar verder was voor rust enkel een hoofdrol weggelegd voor scheidsrechter Dierick en zijn eerste linesman, die nog altijd niet begrepen hebben dat er moet gewacht worden om buitenspelsituaties te beoordelen.

Kort na de rust kreeg AA Gent de gelegenheid om op voorsprong te klimmen, toen Derijck Awoniyi foutief afstopte. Kubo trapte de strafschop echter binnen het bereik van Sammy Bossut. Kubo had overigens in april ook al zijn laatste penalty gemist in de play-offwedstrijd op Anderlecht. Hij werd even na het uur gewisseld voor Dejaegere.

Even later kreeg Gent het deksel op de neus, toen Derijck een hoekschop van Faik binnenkopte. Gent vond geen antwoord, al bracht Yves Vanderhaeghe een kwartier voor tijd met David en Libombe twee verse offensieve krachten in. Uitgerekend David maakte diep in blessuretijd nog gelijk.