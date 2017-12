Gent staat weer bij de eerste zes na povere wedstrijd, Zulte Waregem blijft achter met 0 op 12 Dries Mombert

21u50 0 Photo News Jupiler Pro League 't Is gebeurd. AA Gent staat opnieuw in de top zes van de Jupiler Pro League. De troepen van Yves Vanderhaeghe waren in een matige partij net iets sterker dan Zulte Waregem: 0-1. De remonte na de desastreuze seizoensstart is op die manier zo goed als voltooid.

Na twee duels tegen Club Brugge mocht Zulte Waregem deze week nog eens de wei in tegen een andere tegenstander. De troepen van Francky Dury hadden na de bekeruitschakeling en de 0 op 9 in de competitie iets te bewijzen aan de eigen supporters. AA Gent kon door het gelijkspel van Standard en Antwerp dan weer plots de top zes ambiëren.

Ondanks dat alles bleef een flitsend wedstrijdbegin uit in het Regenboogstadion. Beide ploegen acteerden heel voorzichtig en dat kwam het spel niet echt ten goede. Al wie zocht naar een deftige kans, nam dus maar beter een vergrootglas bij de hand.

Op het halfuur dan toch één keer Gent. Sylla kapte vlot zijn mannetje uit en bood Simon zo de 0-1 op een schotelvodje aan. De kleine Nigeriaan miste niet, de broodnodige goal kwam plots de wedstrijd in gevallen. Veel animo leverde dat wel niet op. Zulte Waregem antwoordde met een schot van Kaya, dat was het dan zo'n beetje voor Essevee.

Ook na de pauze slaagde geen van beide teams er in zijn wil op te leggen. Bij Gent kwam de laatste pass er maar niet uit en ook Zulte Waregem bleef steken in goede bedoelingen. Hamalainen mocht het na veel vijven en zessen toch proberen. Het Deense schot werd tot driemaal toe geblokt.

Dan maar eens solo gaan, dacht Brecht Dejaegere. De kwieke middenvelder stuurde twee mannetjes het bos in. Ook Bossut was geklopt, ware het niet dat Hamalainen zijn doelman in extremis nog bijstond met een goede interventie. Op een occasionele kopbal na gebeurde daarna nog maar weinig.

Voor Gent hoefde het niet meer, voor Zulte Waregem kon het niet meer. Het laatste woord was uiteindelijk voor scheidsrechter Laforge, hij stuurde Esiti vijf minuten vroeger dan gepland weer de kleedkamer in met een tweede gele kaart.

Coopman: “Dit begint wel door te wegen, ja”

“De bal wil maar niet goed vallen voor ons. We waren vandaag in de eerste missie geslaagd en dat was niet vroeg op achterstand komen. Net op het moment dat we iets beter in de wedstrijd kwamen scoren zij dan de 0-1. Daarna wil het gewoon niet lukken. Zij hebben in de tweede helft zelfs nog de beste kansen, al is dat wel omdat wij iets meer risico namen.”

“We verliezen zowel voor- als achteraan nog te veel duels. Daar moeten we echt weer stappen inzetten. Als dat lukt, dan denk ik wel dat we weer wedstrijden gaan winnen. Iedereen heeft kwaliteit, iedereen wil winnen, maar het wil niet lukken en dat begint toch wel te steken. We moeten elkaar steunen in deze fase van het seizoen en wachten tot de bal wel goed valt.”

Foket: "Het doet plezier dat we weer een stapje hogerop te zetten"

“We wisten dat dit een belangrijke wedstrijd zou zijn. We zetten Zulte Waregem op zes punten en we slaan nu ook een kloofje op de andere teams. We zijn goed bezig en hebben een mooie reeks neergezet. Er komen nog zware wedstrijden aan. We doen hier vandaag wat we moeten doen. Geen doelpunten tegen en op zijn minst ééntje gemaakt. Ik ben blij dat we blijven winnen, de manier waarop maakt niet zo veel uit. Het doet plezier dat we weer een stapje hogerop zetten.”

