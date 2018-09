Gent spoelt Europese kater door: twee omstreden penalty's en supersub Kvilitaia zetten Cercle een hak Rudy Nuyens en Glenn Van Snick

02 september 2018

19u52 6 Cercle Brugge CER CER 0 einde 3 GNT GNT KAA Gent Jupiler Pro League Een vierde competitiezege op rij bezorgt Yves Vanderhaeghe en AA Gent wat rust tijdens de interlandbreak. De Europese uitschakeling zal nog wel wat blijven hangen, maar in de competitie schuiven de Buffalo’s op tot aan de zijde van Anderlecht.

Yves Vanderhaeghe wijzigde de ploeg die van Bordeaux verloor op vijf plaatsen. Deels gedwongen, want Foket vertrok vrijdag naar Reims en Odjidja keerde geblesseerd terug uit Frankrijk. Hun plaatsen werden ingenomen door de heroptredende Dylan Bronn en Brecht Dejaegere. Ook Plastun, Awoniyi en Dompé verdwenen uit de ploeg, ten voordele van nieuwkomer Derijck, Limbombe en Koita.

Vooral de basisplaats van die laatste was opmerkelijk, want eind juli werd de 19-jarige flankspeler nog met vijf anderen naar de B-kern verwezen. Omdat hij intussen sterk presteerde bij de beloften, werd hij als enige terug overgeheveld naar de A-kern. Koita speelde tot voor de match tegen Cercle slechts 7 minuten voor de eerste ploeg, toen hij vorig seizoen in de play-offs mocht invallen tegen Anderlecht. Hij speelde op links, waardoor Yaremchuk eindelijk weer naar zijn natuurlijke positie in de spits verhuisde.

Bij Cercle namen Tormin en Lambot de plaatsen in van De Belder en Koné. Zij konden niet beletten dat Gent het best aan de wedstrijd begon. Chakvetadze sneed twee keer door de Cercledefensie, maar de eerste keer knalde Yaremchuk zijn aanzet tot een assist naast en de tweede keer kwam doelman Nardi goed uit zijn doel. Binnen het openingskwartier moest de doelman van Cercle ook nog een vrijschop van Limbombe uit de hoek ranselen.

Gent maakte niet genoeg tempo, maar het bleef wel voor gevaar zorgen. Nardi kon een schot van Yaremchuk met moeite afweren, maar in het vervolg van die fase ging de bal op de stip. Taravel nam binnen de rechthoek de bal én Koita mee, Verboomen wees meteen naar de stip. Een lichte strafschop, maar de VAR zag er in elk geval geen ‘clear error’ in. De actie van Taravel was ook niet slim, want Koita kon in de bewuste fase alleen achteruit. Kersvers Rode Duivel Birger Verstraete nam zijn verantwoordelijkheid en trapte zijn derde elfmeter van het seizoen feilloos binnen.

Gent had ook na die strafschop overwicht, óók omdat een bijzonder slordig Cercle in de opbouw teveel ballen inleverde bij de tegenstander. Yaremchuk kon kort voor de rust aanleggen, maar Nardi behoedde zijn ploeg voor een grotere achterstand.

Na de pauze was de eerste goeie mogelijkheid voor Cercle, maar Mercier knalde van dichtbij hoog over. Bruno kon op zijn beurt aanleggen van net buiten de rechthoek, maar ook zijn poging zeilde naast.

Gent reageerde op het uur. Na alweer een foute inspeelpas van Lambot kon Koita alleen op doel af, maar Taravel redde in extremis nog de meubelen. Even later ging de bal opnieuw op de stip, toen Bruno aan de rand van strafschopzone aan Limbombe ging hangen. De VAR zag de fout net als Verboomen binnen de rechthoek, Verstraete zette zijn tweede penalty van de avond om. Maar weer greep de VAR – terecht – in, want Dejaegere was té snel de rechthoek ingedoken. ‘Geen probleem’, vond Verstraete. Hij bezegelde met zijn derde strafschop – elke penalty trapte hij anders - de 0-2. Wedstrijd gespeeld, boeken toe. Maar dat was zonder Kvilitaia gerekend. Die maakte bij zijn tweede invalbeurt in de competitie meteen ook zijn tweede doelpunt voor AA Gent en legde zo de eindcijfers vast.

