Gent lijdt schipbreuk in Oostende, KVO kan weer wat beter ademhalen DMM

15 december 2019

21u55 2 KV Oostende KVO KVO 2 einde 1 GNT GNT KAA Gent Jupiler Pro League Geen tweede plaats in het klassement voor AA Gent. De ploeg van Jess Thorup liep in Oostende tegen z’n vierde nederlaag van het seizoen aan. Hjulsager en Vargas wisten de openingsgoal van Depoitre uit. Oostende kan weer wat beter ademhalen onderin.

Een unieke kans voor Gent was het. Na de draw tussen Standard en Anderlech eerder vandaag kon de ploeg van Jess Thorup naar plaats twee in het klassement wippen. Het moest daarvoor wel voorbij Oostende. Bij de kustploeg gooide coach Ingebrigtsen zijn basiself flink overeind. Kwamen daardoor aan de aftrap: Canesin, Vargas en Neto. Die laatste kreeg daarmee minuten tegen de ploeg waarvoor hij in z’n gloriejaren speelde.

Een heel blij weerzien leek het eerst niet te worden voor de Portugees. Gent vatte de match én Oostende meteen bij de kraag. Depoitre rondde een rebound van Yaremchuk simpel af. Ook hij speelde tegen z’n ex-club. Een uitbundige viering kwam er niet meteen bij kijken. Gent leek baas over match en tegenstand.

Oostende leek weinig in de match te kunnen brengen tot de gelijkmaker plots uit de lucht viel. Hjulsager ramde een corner in de korte hoek voorbij Kaminski. Alles te herdoen. De gelijkmaker zorgde voor nieuwe moed bij de thuisploeg. Plots waren er schoten van Faes en Canesin, maar Kaminski kon z’n netten al bij al redelijk makkelijk schoon houden tot aan de rust. De 1-1 was uiteindelijk een correcte weergave van een leuke eerste helft.

Na de pauze een binnenkomer van jewelste voor Oostende. Vargas - zeker niet de grootste man op het veld - troefde Ngadeu met het hoofd af na een voorzet vanop de flank. De Venezolaan kopte de thuisploeg op voorsprong. Kaminski had geen verhaal, Thorup greep meteen in.

Mbayo kwam op het veld en later in de partij mochten ook Kvilitaia en Chakvetadze het tij proberen keren voor Gent. De risico’s werden niet geschuwd, maar Oostende hield stand. Met dank aan een goed keepende Ondoa en een goeie lijnrechter. Depoitre had Kvilitaia de gelijkmaker voorgeschoteld, maar de voormalige Rode Duivel deed dat vanuit buitenspel.

En dus tikte de klok verder weg in het nadeel van AA Gent. Yaremchuk stuitte nog eens op Ondoa - goeie match van de Kameroener. Ook Kivilitaia slaagde er niet in om te scoren. Ondertussen versaagden ze niet bij Oostende. Canesin, Neto en Vargas bleven lopen. Gestolen had KVO het allerminst.

Met de vijfde overwinning van het seizoen komt Oostende nu in iets veiliger vaarwater. De kustploeg wipt over Kortrijk naar een dertiende plaats in het klassement. De blik kan weer naar boven. Voor Gent een gemiste kans. De ploeg van Thorup blijft plakken op de derde plaats.