Gent incasseert nieuwe klap: Charleroi smeert Buffalo's verlies aan dankzij twee vlijmscherpe counters GVS

22 april 2018

22u21

Bron: Eigen berichtgeving 13 Charleroi CHA CHA 2 einde 1 GNT GNT AA Gent Bekijk nu de strafste acties van deze match Jupiler Pro League Gent heeft de kans laten liggen om over Anderlecht naar de tweede plek te wippen. Op het veld van Charleroi gingen de Buffalo's met 2-1 onderuit. De Carolo's tanken vertrouwen, de troepen van Yves Vanderhaeghe incasseren een nieuwe klap na een schitterende start in play-off 1.

Kansen bij de vleet in de eerste 20 minuten van de eerste helft, maar een knap schot van Kubo strandde op de paal en een loeier van Pollet vond Kalinic op z'n weg. Na een snelle tegenstoot - vintage Charleroi - trilden de netten dan toch. De pijlsnelle Fall werd in het straatje gestuurd en schoof de opener makkelijk binnen. Yaremchuk kon nog voor rust gelijkstellen, maar in plaats van een hoek uit te kiezen schoot hij pal op Penneteau. 0-0 aan de rust, zorgen bij Vanderhaeghe.

De Buffalo's trokken met hernieuwde moed uit de kleedkamers, maar kreeg alweer een vlijmscherpe tegenaanval om de oren. Ilaimaharitra zette Pollet op weg met een briljante dieptepass, de Fransman scoorde z'n eerste veldgoal dit seizoen. Zes minuten later werd de match tóch opnieuw opengegooid, Kubo strafte weinig doortastend verdedigen van Dessoleil af. Een heus slotoffensief dan maar? Niet echt, want Mazzu z'n troepen bleven keurig verdedigen én haalden het tempo met alle truken van de foor hélémaal uit de partij. 2-1 voor de thuisaanhang, Gent moet herbronnen.