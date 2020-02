Gent en Anderlecht houden elkaar in evenwicht na spannend avondje in de Ghelamco Arena DMM

07 februari 2020

22u26 10 KAA Gent GNT GNT 1 einde 1 AND AND Anderlecht Jupiler Pro League Anderlecht heeft een punt gepakt in de Ghelamco Arena. Paars-wit kwam verrassend op voorsprong na een goal van Colassin, David stelde gelijk vanop de stip.

Vier zeges op rij voor Gent, een rist geblesseerden bij Anderlecht. De sterren stonden niet al te gunstig voor Frank Vercauteren en de zijnen. Paars-wit moest het in de spits met een half geblesseerde Antoine Colassin doen, nieuwkomers Pjaca en Joveljic begonnen op de bank.

Gent begon snedig, maar viel na tien minuten helemaal terug. Anderlecht - alweer met een hyperjonge ploeg - probeerde én durfde vooral te voetballen. Uitgerekend Colassin deed de Ghelamco Arena opschrikken. Zijn derde goal in voor paars-wit. Habemus spits.

Al was het eerst buiten de lijnrechter gerekend. Colassin bleef slim in de rug van de Gent-verdediging staan. Er was er eentje blijven plakken, gelukkig had de videoref het in de smiezen. De goal ging door, Anderlecht zowaar op voorsprong.

Gent was daarna het noorden kwijt, maar werd gered door slecht verdedigen van Kana. De Anderlecht-jongeling liet zich op snelheid ringeloren door Niangbo. Bij zijn terugkeer in de zestien liep hij de Gent-speler aan. Altijd strafschop. David nam het cadeau graag in ontvangst.

Alles te herdoen dus. Voor de rust werd niet meer gescoord. Beide ploegen mochten daardoor na de pauze op zoek naar de winning goal. Anderlecht bleef verder proberen, maar Vlap miste oog in oog met Kaminski.

Gent moest het vooral via Odjidja doen, maar zijn acties bleven zonder gevolg bij z’n ploegmaten. Dejaegere was er dichtbij, al is koppen niet diens beste kwaliteit. De West-Vlaming misteop een haar na aan de tweede paal.

Joveljic en Pjaca kwamen van de bank. De match leek nog vreemde bokkensprongen te kunnen maken, maar dat gebeurde niet. Het matchfeit in de slotminuut was een waanzinnig sprint tussen David en Doku. De Canadees haalde de Anderlecht-winger nog net terug. 1-1. Al bij al een terechte puntendeling in de Ghelamco Arena.