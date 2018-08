Genkse schaduwploeg krijgt Oostende klein in aangename pot, Malinovskyi maakt met gouden linker alweer furore Kjell Doms en Glenn Van Snick

12 augustus 2018

16u25 5 KV Oostende KVO KVO 0 einde 2 GNK GNK KRC Genk Jupiler Pro League Roteren en toch de volle buit pakken. Racing Genk toonde in Oostende dat het over méér dan elf basispionnen beschikt. Trossard en Malinovskyi zetten het overwicht in de slotfase om in een verdiende zege. 0-2.

“Op training heb ik het moeilijk om de basisploeg te onderscheiden van mijn schaduwploeg”, zei Philippe Clement vorige week. De Genkse coach besliste dan maar om tegen Oostende eens zijn schaduwelftal op te stellen. Zeven (!) wissels in vergelijking met het midweekse duel tegen Lech Poznan. Onder meer geen Dewaest, geen Samatta, geen Malinovskyi, geen Ndongala. Wel Seigers, Heynen, Seck en Gano.

We noemen het bewust geen B-ploeg. Daarvoor zat ook in dit Genk te veel technisch vernuft. Racing Genk was aan de Kust veruit de beste ploeg. Je ziet dat deze jongens vaak samen spelen op training, voldoende automatismen om KVO uit verband te spelen.

Baas

Op het kwartier kreeg Racing Genk z’n beste kans. Seigers werkte aan de eigen hoekschopvlag een bal weg. Met een heerlijk georiënteerde controle zette Alejandro Pozuelo - ook een schaduwelftal heeft een draaischijf nodig - drie KVO-spelers in de wind en stuurde hij Zinho Gano diep. Dutoit twijfelde. Hij kwam, hield in en kwam dan toch. Gano had in één tijd voor de lob kunnen kiezen, maar wilde de doelman omspelen. Het leer belandde voor de voet van Zhegrova die niet twijfelde maar zijn lob belandde bovenop de deklat. In het plannetje van Clement ontbrak enkel een goaltje. Genk doorlopend baas.

Op het halfuur was het even schrikken toen Heynen en Tomasevic hard met elkaar in botsing kwamen. Gehavend aan het hoofd kon de Montenegrijn niet verder. Nicolas Lombaerts was zijn vervanger. Het competitiedebuut voor de ex-Rode Duivel.

Geweldige reflex

Pas in de slotfase van de eerste helft kwam Oostende een paar keer opzetten. Lombaerts en Guri lieten de kansen op een gevleide voorsprong liggen. Meer pit in het spel van Oostende na rust. Vukovic lag goed in de korte hoek op een trap van Capon en Canesin mikte in het zijnet.

Clement bracht Malinovskyi en Ndongala, maar KVO bleef dreigen. De ingevallen Fashion Sakala haalde uit. Vukovic duwde zijn schot met een geweldige reflex via de paal in hoekschop. Een kantelmoment want enkele minuten later viel de goal aan de overkant. De inglijdende Faes kreeg een voorzet van Trossard tegen de arm, strafschop oordeelde Visser. Trossard zette de elfmeter zelf feilloos om.

Malinovskyi bekroonde zijn sterke invalbeurt met een heerlijke goal. Een harde knal vanop twintig meter, zijn derde al van het seizoen. 0-2. Boeken toe en op naar Polen.