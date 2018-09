Genkse fans eren Buffel, die zijn reactie is zo mogelijk nog mooier GVS

29 september 2018

Mooie taferelen in de Luminus Arena. Niet enkel omdat Racing Genk tegen Zulte Waregem alweer swingde, maar ook omdat Thomas Buffel op een fraai applaus werd getrakteerd. De 37-jarige middenvelder keerde terug naar de arena waar hij negen jaar speelde én zich ontpopte tot een publiekslieveling. Dat wisten de Limburgse fans nog heel goed, want in minuut 19 - het rugnummer van Buffel bij Genk - gingen de handen stevig op elkaar. De reactie was mogelijk nog mooier, want Buffel toonde prompt dat hij een Genks truitje met het opschrift 'mijn ploeg voor altijd' droeg onder zijn shirt van Essevee. Knap, het wederzijdse respect is nog steeds enorm.