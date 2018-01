Genk wipt naar plek zeven na sensationele slotfase tegen Oostende

Beide ploegen begonnen goed aan de partij. Het balbezit was voor Oostende, de grootste kansen voor Genk. Een treffer hing in de lucht en die viel op het halfuur. Ingvartsen rondde een snelle tegenaanval af met een gekruist schot: 0-1. De reactie van de thuisploeg bleef uit, tot Vukovic op slag van rust een voorzet niet kon klemmen, maar de Genkse goalie stond meteen erna pal op een knal van Gano.



Na de koffie eiste de thuisploeg het leer op. De troepen van Custovic gingen nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Eenrichtingsvoetbal en kansen bij de vleet. Kopbal Gano, krul Musona, knal Gano, pegel Jali, poging Canesin, kortom: de afwerking ontbrak. Vijf minuten voor affluiten kwamen de bezoekers dan toch eens opzetten, maar ook Pozuelo liet het na om de netten te doen trillen. Een droge 0-1 dan maar? Neen. In minuut 89 verschalkte Maehle ongelukkig z'n eigen doelman. Oostende kreeg zo wat het verdiende, maar toen maakte de Deen in de extra tijd z'n owngoal goed. Na een knappe actie haalde Maehle de achterlijn en bereikte vervolgens Buffel, die het leer in twee tijden binnenknalde: 1-2, meteen ook de eindstand.



Clement boekt zo z'n eerste zege als Genk-coach en wipt naar positie zeven, op amper twee punten van STVV. Oostende blijft achter op de dertiende plek en moet weer achterom kijken.



Lees HIER het uitgebreide verslag van onze man in het stadion!

