Genk wint met kleinste verschil van Kortrijk en blijft op koers voor play-off 1 NVE/KDZ

21 februari 2020

22u22 2 KV Kortrijk KVK KVK 0 einde 1 GNK GNK KRC Genk Jupiler Pro League Dries Wouters, of all people. Hij heeft Racing Genk weer wat dichter bij play-off 1 gebracht. Met een rake volley bezorgde hij Genk een moeizame, maar levensbelangrijke zege op Kortrijk.

’t Is zelden een goed teken wanneer je doelman de beste man op het veld is. Toch niet als je Racing Genk zijnde te gast bent bij KV Kortrijk. Het overkwam Thomas Didillon voor rust. De Fransman is zijn huursom van 550.000 euro al meer dan waard geweest. Meer dan de 5 miljoen voor Hrosovsky of de 7 miljoen voor Théo Bongonda, maar dat is een ander verhaal. Als Racing Genk zich vanaf begin april wil meten met de grote jongens in play-off 1, dan zal dat voor een aanzienlijk deel te danken zijn aan de Fransman. Didillon hield Lepoint - hoe ouder die wordt, hoe lastiger hij is om te bespelen - tot tweemaal toe van een goal. Bij de eerste kans verkleinde Didillon goed zijn korte hoek bij de knal van Lepoint. Bij de tweede grote mogelijkheid kopte Lepoint te centraal. Eén keer miskeek Didillon zich wél. Moffi stuurde Mboyo diep, de Genkse goalie twijfelde een milliseconde om uit te komen om dat toch weer achteruit te kruipen. Mboyo duwde de 1-0 in het net en trotseerde de bierdouche - echt verwerpelijk is dat - voor de Genkse fans. Alleen stond de ex-speler van Genk een teen buitenspel en ging het feestje niet door. Een voorsprong voor KVK zou gevleid geweest zijn, maar schande was het verre van.

Racing Genk heeft het deze dagen moeilijk om de middelmaat te overstijgen. Hannes Wolf moet trekken en sleuren. De Duitser straalt veel energie en positivisme uit in zijn daden en doen, maar een gebrek aan kwaliteit verberg je niet.

De landskampioen heeft moeite om een wedstrijd naar z’n hand te zetten. Niets komt nog vanzelf voor de Limburgers. Als niet iedereen bereid is om de loopgraven in te trekken wint Genk geen wedstrijd, zo simpel is het. Wie dat harde werk niet schuwt is Eboue Kouassi, de huurling van Celtic. Hij stond voor het eerst in meer dan een jaar nog eens aan de aftrap van een wedstrijd. Op 28 oktober 2018 liep hij een zware knieblessure op. De zwaar ingepakte knie duidt op de voorzichtigheid waarmee hij behandeld wordt. Zonder matchritme moest hij wel mee de lijnen uitzetten op het Genkse middenveld. Vorige maand liep daar een Noorse klasbak op die positie, tja. Genk kreeg wel een paar kansjes voor rust. Thorstvedt, een jongen met potentieel, probeerde het eens. Ook Bongonda vond Jakubech op zijn weg.

KV Kortrijk leek na rust op weg om zich helemaal in het play-off 1-debat te mengen. Makarenko trok hard voor en Mboyo trapte van dichtbij over. ’t Zag er makkelijker uit dan het was, op dat snertveld. Het bleek een kantelmoment, plots lag de bal erin aan de overkant. Een centrale verdediger en de linksback zetten Genk op voorsprong. Jhon Lucumi trok voor, Dries Wouters mikte zijn volley beheerst in de verste hoek. De man van wie je zo’n afwerking nog het minst verwacht. Dries Wouters, dat is de ‘unsung hero’ van Genk. Al jaren in de schaduw van alles en iedereen. Gisteren enkel in de basis op de linksachter omdat Uronen was uitgevallen. Minuut 58 was zíjn moment en hij genoot met volle teugen. Kortrijk was van slag en Genk zocht de knock-out punch. Odey en Onuachu lieten het liggen.

Genk overleefde het slotoffensief van Kortrijk en pakte de levensbelangrijke zege. De landskampioen staat weer een stap dichter bij play-off 1. Het zet de concurrenten onder immense druk, terwijl het zelf ontspannen in de zetel kan liggen.