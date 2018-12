Genk winnaar van het weekend na 2-0-zege tegen Oostende (al hadden het er ook zes kunnen zijn) Kjell Doms & Yari Pinnewaert

16 december 2018

19u50 3 KRC Genk GNK GNK 2 einde 0 KVO KVO KV Oostende Jupiler Pro League Racing Genk heeft maximaal geprofiteerd van het puntengemors bovenin. De competitieleider was heer en meester tegen Oostende. Genk won vlot en oververdiend met 2-0, al hadden het er ook zes kunnen zijn.

Er zijn van die momenten die je moet pakken in de competitie. Een thuiswedstrijd tegen KV Oostende is er zo een, Racing Genk zijnde. Zeker als álle concurrenten uit de top vijf voordien punten hebben laten liggen. Tegen Cercle Brugge en KV Kortrijk liep het telkens mis, ook toen begon Genk aan zijn wedstrijd in de wetenschap dat het de kloof met de nummers twee en drie kon uitdiepen. Derde goede keer dan maar. Niet dat KV Oostende zich als kanonnenvlees aandiende in de Luminus Arena. Tomasevic was geschorst en De Bock was ziek, daardoor was het improviseren op links. Jelle Battaille, van nature een rechterflankspeler kreeg zijn kans. Zivkovic en Boonen werden gespaard met het oog op de bekermatch van woensdag op Eupen. Verheyen knutselde een stevige vijfmansdefensie in mekaar, maar KVO kwam er een paar keer gevaarlijk uit en had het eerste kwartier de beste kansen. Dewaest moest zich voor een knal van Bataille smijten om een doelpunt te voorkomen. Want in de beginfase wonderwel lukte, kreeg Oostende nadien hoe langer hoe minder voor mekaar. Ze raakten niet meer weg uit de Genkse omknelling. De machine kwam onder stoom en veranderde stilaan in een pletwals. Fabrice Ondoa kon zich een paar keer onderscheiden en toonde waarom hij de Kameroense nummer één is. Hij redde een vrijschop van Trossard en stak een handje tegen een botsende bal van Pozuelo. Ondoa bleef foutloos op een kenmerkende krul van Trossard, maar was wel kansloos op een loepzuivere knal van Malinovskyi. De negende van de Oekraïner dit seizoen.

Eens op voorsprong begint meestal de moeilijkste fase voor Racing Genk. De voorgift vasthouden en eventueel uitdiepen. Van nonchalance geen sprake deze keer, Genk duwde het gaspedaal nog wat dieper in. Het was alle hens aan dek voor de Kustboys. Maar de competitieleider maakte het zichzelf moeilijk. Een pegel van Maehle spatte uiteen op de paal. Nadien begon Genk echt te morsen met kansen. Ndongala en Trossard mochten samen richting doelman, de aflegger van Ndongala was niet perfect en Trossard duwde de bal tegen de lat. Kort nadien ging Samatta zijn kans. Hij omspeelde Ondoa, raakte verstrengeld met Lombaerts en Ndongala knalde in het zijnet. Een nieuwe minuut, een nieuwe kans. Mét succes afgerond deze keer. Man van de match Pozuelo zette Samatta nog maar eens vrij in de zestien, hij scoorde zijn twaalfde van het seizoen en neemt zo de Gouden Stier opnieuw over van Santini. Ook Genk doet een gouden zaak, in het klassement dan. Het zet Club en Antwerp op zeven punten, nummers vier en vijf volgen al op elf punten.