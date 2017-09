Genk-voorzitter Croonen behoudt vertrouwen in Stuivenberg: "Samen uit moeilijke periode komen" Kjell Doms

20u16 0 photo_news

Alweer geen overwinning voor Racing Genk. Na een dramatische eerste helft vochten de Limburgers wel terug vanuit een geslagen positie. Meteen na de wedstrijd kwam voorzitter Peter Croonen met een duidelijk signaal. "Wij blijven het vertrouwen in Albert Stuivenberg behouden", zei de Genkse voorzitter meteen na de wedstrijd. "Wij zullen sámen uit deze moeilijke periode komen." Wie Genk de eerste helft op Eupen zag voetballen kon geen enkel zinnig argument bedenken om dat positivisme van de voorzitter te staven. Alsof een deel van de groep al afscheid had genomen van de coach. Dat zo'n goede voetballers zó slecht kunnen spelen, het is een raadsel. Pozuelo, Malinovskyi, Berge, jullie mogen zich aangesproken voelen. Zij lieten hun coach in de steek. "Er was geen beleving", ging Croonen verder. "Dat is geen prettige vaststelling, maar na de rust zag ik wel vechtlust. Anders knok je niet terug van een 2-0- en 3-1-achterstand. Ik herhaal: wij komen hier samen met deze trainer uit."

