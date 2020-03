Genk vloert Oostende na rust en kan het thuis in absolute finale afmaken tegen Mechelen NVK

07 maart 2020

21u55 0 Jupiler Pro League Mirakels bestaan. Vraag maar aan Racing Genk. Kans- en levenloos voor de rust, maar in de tweede helft blies het een tienkoppig KV Oostende weg. De Limburgers moéten op de slotspeeldag wel winnen op KV Mechelen om play-off 1 te halen.

Alsof play-off 2 al een zekerheidje was. Zo speelde Racing Genk in de eerste helft tegen KV Oostende. Geen bezieling. Geen passie. En – zo leek het wel – geen plan. Behalve als u ‘lange ballen op Onuachu en dan zien we wel’ een volwaardige tactiek vindt. Geen enkele keer schoot Genk voor rust tussen de palen.

KVO was beter. Gretiger. Vargas probeerde het rond het kwartier met een verrassende vrijtrap, die buitenkant paal belandde. Daarna volgde nog een handvol halve- of kwartkansen. Tot eerst Sébastien Dewaest uitviel bij Genk, en daarna interim-captain Maehle vergat dat hij niet mag stilstaan als de bal naar hem toe komt. Hjulsager was attenter, speelde slim Nsakala aan, en de aanvaller rondde knap af in de rechterbenedenhoek.

1-0, en daar was niets tegenin te brengen. Maar KVO schoot zichzelf in devoet. Louis Verstraete, die al een (lichte) gele kaart had gekregen, ging te fors in duel. Tweede geel en dus rood. Oostende nog een halve match met tien verder.

Dat wreekte zich al meteen na rust. Maehle dribbelde in de zestienmeter, Faes tikte hem aan. Penalty. Onuachu zette die feilloos om.

KVO zakte in elkaar als een kaartenhuisje. Eerst mocht Sakala van geluk spreken dat hij na een gemene tackle op het veld mocht blijven staan. Maar wanneer je met negen spelers in de eigen zestien staat te verdedigen, vraag je om problemen. Voorzet Borges, kopbal Bongonda. 1-2. Op een kwartier tijd zag de wereld er helemaal anders uit. Opeens rook KVO de degradatie weer. En had Genk de kaarten richting play-off 1 weer helemaal in eigen handen.

Al helemaal toen eerst Ito op de counter de 1-3 verstandig binnenprikte, en dan Dutoit de 1-4 doodleuk in de voeten van Daehli duwde. Efficiënter kan je niet zijn.

Nog was het niet gedaan in de tweede helft. Maehle ging alweer in de fout, waardoor Marquet kon profiteren voor KVO. Het zou een zeer dure tegengoal kunnen blijken voor Genk. Op basis van doelsaldo staat het wel gelijk met concurrent KV Mechelen, maar op basis van de gemaakte goals staat KVM nog steeds in de top zes.

Daardoor moét Genk op de slotspeeldag winnen tegen KVM. KV Oostende probeert zich op de slotspeeldag te redden op het veld van Cercle Brugge.