Genk verliest alweer en mist start compleet, Berahino scoort voor Zulte Waregem Niels Vleminckx & Yari Pinnewaert

10 augustus 2019

22u24 1 KRC Genk GNK GNK 0 einde 2 ZWA ZWA Zulte Waregem Jupiler Pro League Wat scheelt er, Racing Genk? Weer slap. Opnieuw verloren. Zulte Waregem kwam met 0-2 winnen in de Luminus Arena. Drie op negen - de landskampioen mist zijn start volledig.

Racing Genk is zichzelf niet. Net als tegen KV Mechelen speelde de landskampioen als een middenmoter. Slordig. Balverlies bij de vleet. En veel te weinig kansen.

Nu ja. Samatta kwam voor de goal - met een gelukje. Paintsil schoot naast – van ver. Berge vond Maehle – bijna.

Niet het soort uitgespeelde mogelijkheden die de Limburgers in hun kampioenenjaar bij de vleet bij elkaar voetbalden. Maar erger was de onzuiverheid in het spel van de thuisploeg. Een ploeg die alleen al in de eerste helft vijf keer op een cruciale plaats het leer kwijtspeelt, is zoekende.

Zulte Waregem was dat tot vandaag ook. Maar bij Essevee waren er wel duidelijke tekenen van beterschap te merken. Met nieuwkomer Saido Berahino meteen in de basis. De Burundees deed het niet onaardig. Technisch goed. Mist nog matchritme, maar aan de bal zie je waarom Francky Dury hem een tweede kans wil geven.

Ook goed: Bjordal. Niet de mooiste voetballer. Wel één die er z’n kop voor legt. Na een kwartier sneed hij naar binnen om een voorzet binnen te duwen.

0-1. Genk had amper een reactie in huis. De ploeg werd er zichtbaar zenuwachtig van. En de fans ook. Fluitconcertje voor de regerende kampioen, en dat na drie speeldagen. Kritische jongens, die Limburgers. En zeggen dat ze nog van het ergste bespaard bleven toen ref en VAR verdacht contact op de enkels van Berahino als ‘geen strafschop’ beoordeelde. Seck kopte op Coucke. Berahino deed twee keer hetzelfde van binnen de kleine rechthoek.

Het duurde tot minuut zestig tot Genk iets terugdeed. Goede opening van Samatta. Ito knalde op de vuisten van Bossut – prima terugkeer tussen de palen van Sammy -, en Heynen kreeg de rebound net niet laag genoeg .

Éven leek Genk zijn elan te vinden. Tot het alweer goed wegkwam bij een nieuwe poging van Berahino die van de lijn werd geveegd. Een kwartier voor tijd was eindelijk raak voor de nieuwe spits van Zulte Waregem. Met geluk. Afgeweken schot. 0-2.

Genk lag helemaal in de touwen. Mazzu blies eens diep aan de zijlijn. Die had zijn debuut bij een topclub anders ingebeeld.