Genk verkoopt Anderlecht een tik dankzij goal Dewaest in boeiende tweede helft Kjell Doms & Mike De Beck

15 september 2018

22u19 5 KRC Genk GNK GNK 1 einde 0 AND AND Anderlecht Jupiler Pro League Sébastien Dewaest heeft de spoken verjaagd. Zijn goal leverde Racing Genk drie punten op tegen Anderlecht, in de reguliere competitie was dat al van 1998 geleden. De Limburgers kunnen zich niet langer verstoppen na de 1-0-zege.

Vuurwerk en een vol huis in Genk. De Luminus Arena was klaar om te ontploffen en Anderlecht voor het eerst in twintig jaar nog eens over de knie te leggen in de reguliere competitie. De Genkse elf - met Bryan Heynen als de vervanger van de geschorste Ruslan Malinovskyi - hadden een beetje last van plankenkoorts. Het begin was niet overtuigend, Anderlecht eiste de bal op en creëerde de eerste mogelijkheden. Dimata haalde uit na een zeldzame slechte balbehandeling van Leandro Trossard. Ook Saelemaekers ging nog eens zijn kans en probeerde Vukovic in de korte hoek te verschalken. De Aussie liet zich niet verrassen.

Genk had aanvankelijk moeite om de ruimte te vinden in de rug van de vleugelbacks van Anderlecht. Trossard en Ndongala holden achter Najar en Saelemaekers aan, niet andersom. Anderlecht miste dat tikkeltje genialiteit om Genk echt aan het wankelen te brengen. Gaandeweg de eerste helft gooide Genk de schroom van zich af en nam de thuisploeg het commando over. Pozuelo - qua balbehandeling vind je echt geen betere op de Belgische velden - combineerde met Trossard, de bal kwam bij Samatta maar die botste op Didillon. Het was het startschot voor tien echt sterke Genkse minuten. Heynen was er twee keer dicht bij, maar zag zijn pogingen telkens aan de verkeerde kant van de paal buiten gaan. Pozuelo had nog iets moois in gedachte en zocht de verste hoek, nieuwkomer Sanneh blokte zijn schot. De Gambiaan stond centraal in de driemansdefensie van de Brusselaars tussen Najar en Milic. Een aangename topper, maar niet het vuurwerk waarop we hadden gehoopt.

Kort na rust spatten de gensters er wel vanaf. Sébastien Dewaest, sinds kort Rocky voor de vrienden, deelde Anderlecht een eerste tik uit. Pozuelo zwierde een afgeweerde hoekschop opnieuw voor doel, Dewaest kroop slim voor Santini en werkte de bal knap voorbij Didillon. Hij spurtte naar de Genkse dug-out en gleed in de armen van een dolblije Philippe Clement.

Anderlecht kreeg geen deftige aanval meer in mekaar gebokst en Vanhaezebrouck greep in. Saïef en Musona kwamen voor de bleke Gerkens en Appiah. Musona was meteen dicht bij de gelijkmaker. Hij duwde een voorzet van Saelemaekers in één tijd naast.

Racing Genk heeft zijn eerste topper van het seizoen gewonnen en stuurt zo een stevig signaal naar de concurrentie. De Limburgers gaan mee in het spoor van Club Brugge en zijn op dit moment met twee punten minder hun grootste uitdager. Anderlecht ontvangt Standard volgende week na een 1 op 9 met twijfels in het hoofd.

Meer over Anderlecht

sport

sportdiscipline

voetbal