Genk trekt zich op aan zege en doelman Vandevoordt (17): “Wat goed is, komt snel. Die jongen straalt íets uit” FDZ

07 december 2019

20u00 12 Cercle Brugge CER CER 1 einde 2 GNK GNK KRC Genk Jupiler Pro League Een moeizame zege op Cercle Brugge. Daar moet Racing Genk zich heden ten dage aan optrekken. Niet goed, wel efficiënt én een goede doelman. Blij de bus op naar Limburg.

De kampioenen op bezoek in Jan Breydel. Cercle Brugge tegen Racing Genk. Twee generaties Duitse trainers tegen mekaar – Storck versus Wolf.

We zullen meteen ter zake komen. Eerst en vooral: de thuisploeg kende pech in het wedstrijdbegin. Na een kwartier moest Storck al twee keer wisselen - blessures bij Gory en Omolo. Miserie, miserie, miserie.

Vervolgens: Genk imponeerde allesbehalve. Trage opbouw, geen schwung, geen dynamiek. En toch kwamen de bezoekers tien minuten voor de rust op voorsprong. De heupbeweging van Ito was uitstekend, de Japanner trapte via een Cercle-verdediger voorbij Hubert. Zowat de enige écht gevaarlijke actie van Racing Genk voor de rust.

Gelukkig was er nog Maarten Vandevoordt – de zeventienjarige doelman van Racing Genk. Die jongen straalt íets uit. Hij leidt zijn verdediging, stuurt aan waar moet. Het is op basis van deze prestatie eigenlijk onbegrijpelijk dat hij nu pas zijn kans krijgt. Wat goed is, komt snel! Vandevoordt behoedde zijn ploeg na twintig minuten voor een achterstand. Hij tikte het schot van Coulibaly in hoekschop. Hazard mikte later nog eens naast. Bij Cercle Brugge ontbeert het aan stootkracht voorin – goed voetballen tot aan de zestienmeter is onvoldoende.

"We speelden niet goed, maar het is heel belangrijk om te winnen. In onze situatie is er geen lift. We moeten trede per trede nemen.” Genk-coach Hannes Wolf

In de tweede helft voerde de thuisploeg het tempo op. Foster trapte voorlangs, Hazard geraakte niet voorbij Vandevoordt. Aan de overkant kopte Samatta naast. En dan volgden opnieuw twee uitstekende reddingen van de Genk-doelman. Eerst op een knal van Foster, daarna op een poging van Peeters. Steeds weer op de goede plaats. Cercle kreeg vijfentwintig minuten voor tijd uiteindelijk toch wat het verdiende. Somers zette zich door in de zestienmeter, zijn schot week af op Dewaest - daartegen had Vandevoordt geen verhaal.

Racing Genk vocht tegen zichzelf. Maar wat is het belangrijkste in voetbal? Goals maken. Coulibaly kopte een voorzet van Bongonda in de voeten van Berge. De Noor controleerde en werkte netjes af. De vreugde was groot in het Genkse kamp. Bij Cercle krompen ze dan weer ineen. Tot overmaat van ramp verloren ze in het slot ook nog doelman Hubert na een botsing met Dekuyper - dat zag er niet goed uit.

Na de 1-2 was het over voor de thuisploeg. Dat heb je dan als je helemaal onderaan staat. Veel goede wil, daar ligt het heus niet aan. Ze missen enkel die X-factor.

Een zakelijke zege voor de landskampioen, de eerste voor trainer Hannes Wolf. Ze keerden tevreden terug.