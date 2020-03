Genk-trainer Wolf haalt alweer uit naar de arbitrage: “Dewaest kon zijn kaak gebroken hebben” AV

01 maart 2020

17u40 0 Jupiler Pro League Genk-trainer Hannes Wolf was na de wedstrijd opnieuw niet te spreken over de arbitrage. De Duitser was niet akkoord met sommige beslissingen die scheidsrechter Erik Lambrechts nam in het nadeel van z’n ploeg. “Sommige zaken waren op z’n minst discutabel.”

Voor de tweede keer in enkele weken tijd heeft Genk-trainer Hannes Wolf kritiek gegeven op de arbitrage. Hij vond dat z’n ploeg op sommige momenten werd benadeeld en dat dit mee het wedstrijdverloop heeft bepaald. “Sommige beslissingen waren discutabel, Dewaest kon zomaar z’n kaak gebroken hebben na de elleboog van Balanta,” zei de Duitser verontwaardigd. “Ook moesten we een penalty hebben gekregen door een handsbal van Rits. We mogen er niet te veel over praten, maar het was wel belangrijk in deze wedstrijd.”

Ook na de verloren thuiswedstrijd tegen Standard liet Wolf zich al enkele negatieve dingen ontvallen over de arbitrage. Volgens de Duitser had Genk recht op een strafschop en moest Standard toen een rode kaart hebben gekregen. “Het is niet mijn stijl om te klagen over de ref - dat heb ik al laten zien in Antwerpen,” zei de Genkse T1 toen. “Maar die beslissingen zijn wedstrijdbepalend en ze waren voor de tweede wedstrijd op rij in ons nadeel.”