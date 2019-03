Genk-TD Dimitri de Condé over mentale oorlogsvoering van concurrentie: “Andere ploegen roepen graag hoe goed ze zijn” Kjell Doms

08u23 0 Jupiler Pro League Racing Genk strompelt in het zicht van de meet. Althans dat hoopt de concurrentie. Technisch directeur Dimitri de Condé maakt zich geen zorgen.

Twee op negen, in het zicht van de meet. Tijd voor wat (mentale) oorlogsvoering, denken ze bij de titelconcurrenten van Racing Genk. De Limburgers zagen die concurrentie dit weekend opnieuw dichterbij sluipen. De voorsprong op dichtste achtervolger Club Brugge bedraagt nog zes punten, maar Dimitri de Condé panikeert niet.

“Het is een Belgisch fenomeen om andere ploegen via alle mogelijke kanalen onder druk te zetten”, zegt De Condé. “Ploegen waarvan spelers van de eerste tot de laatste minuut lopen te janken, het tempo uit de match proberen te halen of waar supporters vanaf de tribunes de boel proberen te sturen. Wij doen dat gewoon niet. Wij staan waar we staan door onze manier van voetballen. Het is voor ons een grote uitdaging om de komende maanden met al die externe factoren om te gaan. Trouwens, de ploegen die laten uitschijnen dat wij nerveus worden, hebben dit seizoen zelf 0 op 6 gehaald tegen Charleroi, zo slecht is een punt daar dus niet.”

Wij zijn niet top op dit moment, dat klopt. Maar er is geen ploeg die béter is dan Racing Genk. Ook al roepen andere ploegen graag hoe goed ze zijn Dimitri de Condé

Momenteel niet top

De Condé is niet te beroerd om toe te geven dat Racing Genk op zoek is naar zijn beste vorm. “Wij zijn niet top op dit moment, dat klopt. Maar er is geen ploeg die béter is dan Racing Genk. Ook al roepen andere ploegen graag hoe goed ze zijn. Dat zullen wij nooit doen en hebben wij nooit gedaan, ook niet op de momenten dat we drie keer beter waren dan de ploegen achter ons. De nervositeit die er is bij ons, is niet ingegeven door het spelpeil van de andere ploegen, laat dat duidelijk zijn. Wel door het feit dat het bij ons minder draait. Enkele bepalende spelers zijn minder in vorm en de situatie rond Pozuelo heeft ons ook niet geholpen. Dáárom is de terugkeer van Berge zo belangrijk. De concurrentie probeert de druk nu bij ons te leggen, maar voor hen moet de titel veel meer dan voor Racing Genk. Alleen is de perceptie rond Genk veranderd voor de buitenwereld. Omdat wij onszelf in deze positie hebben gevoetbald, lijkt het alsof wij kampioen moeten spelen. Wij dromen ervan, wij willen de titel, maar het is niet van moeten.”