Genk stuit tot vier keer toe op de lat tegen STVV en kan ondanks karrenvracht aan kansen niet winnen MDB

05 augustus 2018

19u51 25 KRC Genk GNK GNK 1 einde 1 STV STV STVV Jupiler Pro League Vier keer tegen de dwarsligger en een karrenvracht aan kansen. Het bleek niet genoeg voor Racing Genk om de drie punten tegen STVV thuis te houden. De thuisploeg kon de dominantie niet omzetten in een zege in de Limburgse derby: 1-1.

Hoe moet je het goed combinerende Genk afstoppen? Met mandekking was het plan van Marc Brys. Hij vormde op het veld overal koppeltjes. De thuisploeg probeerde wel te voetballen, maar moest het aanvankelijk vooral hebben van afstandschoten. Malinovskyi vuurde een eerste kruisraket af. Op het einde van de eerste helft deed hij dat nog een keer op vrije trap. Via doelman Steppe spatte het leer uit elkaar op de lat. Berge wist dan weer ondanks een zee van ruimte over datzelfde doel te koppen. Ondertussen moest Genk wel uitkijken voor de uitbraken. De Truienaars konden zelfs op voorsprong komen, maar Boli stuitte op een attente Vukovic.

Pozuelo begon dan maar eens aan een Spaanse slalom. Net als Malinovskyi vond ook hij de dwarsligger op zijn weg. Weer over naar de Oekraïner dan die de leuze ‘derde keer, goede keer’ in zijn hoofd had geprent. Voor de derde keer zette Malinovskyi zich achter een vrije trap. Nu poeierde hij het leer heerlijk binnen. Racing Genk rekende zich na die schitterende treffer rijk, maar slechts vier minuten later flikkerde de 1-1 al op het scorebord. De ingevallen Endo schoof minuten na zijn invalbeurt het leer in doel. Kouder komen de douches niet. Ook Zinho Gano en Joakim Maehle zagen hun schot nog op de lat vliegen. Geen zes op zes dus voor Genk en dat heeft het toch aan zichzelf te danken.