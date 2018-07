Genk stelt eerste Colombiaan voor: "Palacios en Izquierdo vertelden me dat Belgische competitie ideaal is om eerste stappen te zetten in Europa" Kjell Doms

19 juli 2018

14u54 0 Jupiler Pro League Een Colombiaan. Dat hadden ze bij Racing Genk nog niet gezien. Jhon Lucumi (20), de vervanger van Omar Colley, hoopt zich na een aanpassingsperiode snel aan het Belgische publiek te kunnen tonen. “Toen ik hoorde van de Genkse interesse dacht ik meteen: doen.”

Jhon Lucumi presenteerde zich zoals je dat kunt verwachten van een 20-jarige die voor het eerst voet zet in Europa: heel bedeesd. Het type dat liever zijn voeten laat spreken dan zijn tong. “Toen ik hoorde dat Racing Genk in mij geïnteresseerd was heb ik meteen met verschillende mensen gepraat en zelf een aantal dingen opgezocht. Zo zag ik dat dit de ploeg is waar Courtois, De Bruyne en Carrasco opgeleid zijn. Dat wil toch iets zeggen. Nadien informeerde ik ook bij Heibelton Palacios en José Izquierdo - allebei ex-Club Brugge. Zij vertelden mij dat Genk een competitieve ploeg is in België en dat de Belgische competitie ideaal is om de eerste stappen te zetten in Europa. Dit is mooie uitdaging voor mij, daarom heb ik ook niet getwijfeld om voor Racing Genk te kiezen.” Lucumi komt over van de Colombiaanse eersteklasser Deportivo Cali.

Hoe snel we hem in de Genkse elf mogen verwachten hangt af van zijn aanpassingsperiode. “Gezien mijn leeftijd en de nieuwe omgeving denk ik wel dat ik een tijdje zal nodig hebben om mij te integreren. Ik wil leren met mijn ogen op training, maar ik voel veel vertrouwen. Voorlopig spreek ik geen Engels, ook daar wil ik snel verandering in brengen.” Op training klust Alejandro Pozuelo voorlopig bij als tolk voor Lucumi. “Eens de aanpassingsperiode achter de rug is hoop ik snel een belangrijke schakel van het team te worden.”