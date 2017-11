Genk-Standard, dat is ook het duel tussen twee defensieve krachtpatsers: Joseph Aidoo vs. Christian Luyindama FDZ KDZ en YP

Zet u ook in op een scoreloos gelijkspel tussen Racing Genk en Standard? Een berekende gok, want beide defensies zijn stevig in vorm. Standard slikte amper één goal in zijn laatste vier wedstrijden, Genk doet mijn vijf clean sheets op rij nog straffer. Met Aidoo (22) en Luyindama (23) lichten wij de twee sterkhouders eruit.

Racing Genk – Standard dat is zondag ook het duel tussen twee defensieve krachtpatsers. Joseph Aidoo bij Racing Genk en Christian Luyindama bij Standard. De defensieve stabiliteit loopt bij Racing Genk parallel met de ontwikkeling van Joseph Aidoo. De Ghanees werd deze zomer binnengehaald van het Zweedse Hammarby. Na een aanpassingsperiode is hij intussen niet meer weg te denken uit de Genkse basiself. Aidoo zit met Genk aan vijf opeenvolgende clean sheets – tegen Anderlecht scoorde hij zelfs de winninggoal – en hoopt daar zondag tegen Standard nog eentje bij te doen.

Wat Aidoo voor Genk is, is Luyindama voor Standard. Een Congolese blok graniet van een 1m90. Luyindama werd vorig seizoen door de Congolese club TP Mazembe uitgeleend aan de Rouches, maar intussen is hij definitief overgenomen door Standard. Luyindama, die het seizoen op de bank begon, is intussen mede door de zwakke prestaties van Alexander Scholz een vaste waarde geworden in de elf van Sá Pinto.

Beide spelers incasseerden tot dus ver 7 tegendoelpunten. Luyindama verovert duidelijk meer ballen dan Aidoo (100 intercepties tegen 62), maar de Ghanees is dan weer iets sterker in de luchtduels. Aidoo won 78% van de duels, Luyindama zit aan 68%.

Opvallend: ondanks hun 'no nonsense' speelstijl pakken beide spelers heel weinig kaarten. Aidoo heeft na negen wedstrijden nog maar 1 gele kaart gepakt, de teller van Luyindama staan na tien partijen nog op 0.

