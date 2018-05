Genk-spits Samatta is gebrand op Europees ticket: "Partij tegen Charleroi wordt de match van het jaar" Kjell Doms

11 mei 2018

12u38 0 Jupiler Pro League Zeven maanden na zijn laatste treffer was het tegen AA Gent nog eens prijs voor Ally Samatta (25). De Tanzaniaan hoopt Genk in de twee komende wedstrijden naar Europa te trappen. “Voor ons wordt het de match van het jaar tegen Charleroi.”

Lange droogteperiodes zijn Afrika geen uitzondering, maar Ally Samatta begon zich stilaan toch zorgen de maken. De Tanzaniaanse spits die vorig jaar nog tot beste speler van het Afrikaanse content werd verkozen, joeg al sinds 25 oktober van vorig jaar op een nieuwe treffer. Tegen Standard liet hij nog een reuzekans onbenut, maar tegen AA Gent was het wel raak. Meer dan een punt leverde het niet op. “Eindelijk”, zuchtte Samatta in zijn gekende stijl. “Het was niet de mooiste goal uit mijn carrière, maar man wat deed het deugd. De opluchting is enorm.”

Samatta was in hetzelfde bedje ziek als zijn andere spitsbroers. Ook Karelis en Ingvartsen - nog steeds niet honderd percent fit - wachten al maanden op een doelpunt. Door de inefficiëntie van de Genkse spitsen heeft Philippe Clement niet één vaste man voorin. Karelis en Samatta wisselen mekaar af in de Genkse basiself. Tegen Gent mocht Karelis voor de derde keer beginnen, in de vijf andere play-off 1-wedstrijden kreeg Samatta de voorkeur. “Ik begrijp de coach, voor hem is het zoeken. Maar starten of invallen maakt voor mij niet echt een verschil.”

Terwijl zondag mogelijk het doek valt over de titelstrijd voert Racing Genk z’n eigen gevecht. Dat voor een Europees ticket. Zondag komt Charleroi naar Genk. De Limburgers hebben geen keuze, er moet gewonnen worden om de hoop op een Europees ticket levendig te houden. “We moeten onszelf tot het uiterste pushen”, gaat Samatta verder. “We zijn te goed om als zesde te eindigen in deze play-offs”, zegt Samatta. Maar dan moet er dus gescoord worden tegen Charleroi. “Ik wil zondag vooral nóg meer spelers in de box zien. We zijn vaak de betere ploeg, maar ik heb het gevoel dat ik vaak alleen in de zestien sta. Als je druk kunt houden in het strafschopgebied van de tegenstander dan zullen we vanzelf meer scoren denk ik. Voor ons wordt die wedstrijd tegen Charleroi de wedstrijd van het jaar. Er zijn geen excuses meer, we moeten ons 200% geven.”