Genk sleept gelijkspel uit de brand na doelpuntenfestijn in Eupen

20u15 0 BELGA Jupiler Pro League Wéér geen overwinning voor Racing Genk. In een spectaculaire tweede helft haalden de Limburgers een dubbele achterstand op. Een gewonnen punt na een dramatische eerste helft, maar Genk schiet er niets mee op.

Wat moet je hier nu mee? Wie de eerste helft van Racing Genk op het veld van Eupen zag kreeg de indruk de spelersgroep al afscheid had genomen van Albert Stuivenberg. Na rust was er in elk geval wel vechtlust gemengd met een paar klasseflitsen. CEO Patrick Janssens heeft het graag over de gouden driehoek? Een houten driehoek op het middenveld, Berge - Malinovskyi - Pozuelo. Vreemd hoe zo veel verzameld talent zo ondermaats kan presteren.



Als trainer mag je om het even welke formatie het veld insturen, je bent machteloos als je door je sterkhouders in de steek wordt gelaten. Stuivenberg was in elk geval niet van plan om kopje onder te gaan door krampachtig aan zijn principes vast te houden. Hij liet de 3-4-3 varen en schakelde hij over naar een systeem met twee spitsen. Marcus Ingvartsen én Aly Samatta, voor het eerst samen aan de aftrap. Ze kregen geen énkele bruikbare bal in de eerste helft. Genk had 64 procent balbezit en het deed er niets mee. Een balletje van vijf meter wordt tegenwoordig met de bibber op het lijf getrapt.



De openingsgoal van Eupen was tekenend voor de Genkse crisis. Brabec laat zich aftroeven door Blondelle, Ingvartsen staat lucht te dekken, Vukovic duikt in het ijle en Pozuelo maakt zich aan de eerste paal nog kleiner dan hij is om de bal niet weg te koppen. Het zou voor de rust nog 2-0 worden ook. Een perfect uitgevoerde counter van de thuisploeg. Garcia lanceerde Afif, die mocht alleen op Vukovic af en liet de Australiër geen kans. 'Waar is ons Genk naartoe', schreeuwden de Genkse fans.

Videoref

Stuivenberg greep in tijdens de rust. Het experiment met de drie centrale verdedigers duurde één helft. De Rotterdammer liet Brabec in de kleedkamer en stuurde Khammas het veld in. De jonge Marokkaan deed wel wat hij moest doen op een hoekschop en haalde een bal van de lijn op kopbal van Valiente. Het leek even een kantelmoment te worden omdat Mata Ingartsen luttele seconden later de aansluitingstreffer voorschotelde. Het Genkse bestuur ging er weer wat in geloven. Die hoop werd snel de kop ingedrukt met Malinovskyi. Met nog maar eens een dramatische pas lag de Oekraïner aan de basis van de 3-1. Afif bediende Leye en die fusilleerde Vukovic. Zijn vijfde goal in evenveel matchen voor Eupen.



Genk opnieuw tegen de mat tot de videoref de Limburgers overeind hielp. Samatta kopte tegen de arm van Wague, scheidsrechter Verboomen oordeelde eerste dat het geen strafschop was maar kwam aangeven van videoref Marchand terug op die beslissing. Schrijvers trapte recht op Van Crombrugge -tekenend voor zijn vorm -, maar werkte de rebound wel over de lijn. Plots toonden de Limburgers veerkracht. De ingevallen Maehle zette voor en Ingvartsen nam de bal heerlijk in één tijd op de slof, 3-3. Dáárom betaalde Genk dus vijf miljoen voor de Deen.



In een dolle slotfase kon de goal nog aan beide zijden vallen. Schouterden trof de paal, Malinovskyi vuurde een vrijschop op de vuisten van Malinovskyi en Samatta zag nog een bal van de lijn gehaald. Het Genkse bestuur blijft het vertrouwen behouden in Stuivenberg, maar dit kan niet blijven duren.

