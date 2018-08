Genk schiet zichzelf nét niet in de voet: Trossard bezorgt Limburgers ondanks twee penaltymissers dan toch volle buit YP

26 augustus 2018

21u50 4 KRC Genk GNK GNK 3 einde 2 WBE WBE Waasland-Beveren Jupiler Pro League Racing Genk blijft het goed doen in de vaderlandse competitie. In de afsluiter van de vijfde speeldag wonnen de mannen van Philippe Clement na een bizarre wedstrijd (en ondanks twee penaltymissers) met 3-2 van Waasland-Beveren. Genk heeft zo 13 op 15, Waasland-Beveren won zo nog steeds niet en blijft achter met een magere 3 op 15.

Weinig tot geen verrassingen bij Yannick Ferrera, Philippe Clement roteerde er met het oog op de Europese opdracht tegen Bröndby wel op los. Zo kregen onder meer Samatta, Malinovskiy en Trossard rust, Paintsil, Gano en Zhegrova verschenen daardoor aan de aftrap. En die laatste bedankte al gauw voor het vertrouwen. Paintsil trok er even op uit voor een avontuurtje, waarna Gano de Bosniër aanspeelde. Die kreeg te veel ruimte van de geel-blauwe afweer en borstelde de bal netjes voorbij Roef. Ook Paintsil had zich even daarvoor al laten opmerken, maar zijn wild schot ging een heel eind over de vijandige kooi. Aan de overzijde keek Vukovic werkloos toe, waardoor de 1-0 bij de rust zeker te rechtvaardigen viel.

Ook na de rust datzelfde spelbeeld, en wanneer scheidsrechter Alen naar de stip wees na vermeend hands van Abdullah leek Pozuelo Genk op rozen te gaan zetten. De Spanjaard miste echter en aan de overzijde was het vanuit het niets wél opeens raak. Boljevic zwiepte voor doel, waarna Ampomah als een duiveltje uit een doosje opdook aan de tweede paal om de gelijkmaker binnen te duwen. Clement gooide intussen al Samatta en Trossard in de strijd en net wanneer die laatste op het veld kwam kregen de Limburgers, weer na hands, een nieuwe strafschop. Trossard achter de bal, maar weer ging het mis want deze keer bracht Roef redding. En dan krijg je al eens het deksel op de neus natuurlijk. Badibanga speelde de bal door de benen van Seck, waarna weer Ampomah ijzig kalm bleef en de 2-1 naast de broek van Vukovic stak. Lang duurde het Waaslandse feestje niet, want Samatta kopte na zwak verdedigen de gelijkmaker tegen de touwen en in het slot zorgde Trossard dan toch nog voor de Genkse zege met een afgeweken voorzet/schot.