Genk reageert na schandalig supportersgedrag in Limburgse derby: “Betreuren acties van beide supportersgroepen DMM

29 september 2019

14u29

Bron: Belga 0 Jupiler Pro League KRC Genk reageert “teleurgesteld maar ook strijdvaardig” nadat de Limburgse derby op het veld van Sint-Truiden ontspoorde en in het slot bij 3-3 werd gestaakt. “KRC Genk betreurt de acties van beide supportersgroepen en roept op om onze Limburgse ploegen positief te steunen.”

De Limburgse derby werd in de slotfase gestaakt bij een 3-3 tussenstand. Na eerder wangedrag van STVV-fans gingen de spelers op het uur al eens een kwartiertje naar binnen. De tussenstand was op dat moment 0-3. Na het hervatten van de wedstrijd hervond STVV zijn adem en kwam terug tot 3-3. Vervolgens gingen de Genkse supporters hun boekje te buiten en floot scheidsrechter Lawrence Visser de wedstrijd vroegtijdig af.

“Meer dan een uur was KRC Genk de betere ploeg op Stayen”, luidt het in een persbericht. “Met een doelpunt van Bongonda en twee van Hagi stond er een 0-3 voorsprong op het bord na 60 minuten. De wedstrijd was gespeeld. De hoofdrol naast het veld werd echter opgeëist door de Truiense supporters. De scheidsrechter moest in de 51e minuut een eerste keer ingrijpen nadat onze doelman Gaetan Coucke werd bekogeld met flesjes, bekers en aanstekers door STVV-supporters. Ze bleven voorwerpen op het veld gooien waarna de scheidsrechter een tweede keer moest ingrijpen en het spel stillegde in de 62ste minuut.”

“Er volgde een onderbreking van meer dan een kwartier. Ook na die onderbreking bleef de Truiense aanhang onze spelers bekogelen met voorwerpen, wat duidelijk zichtbaar was in het stadion en op televisiebeelden. Hierom had de wedstrijdleiding de wedstrijd reeds veel sneller moeten staken. Het stilleggen van de wedstrijd kwam de concentratie van onze ploeg niet ten goede. De wedstrijd kantelde. Ook onze supporters reageerden nu, waarna de politie optrad en de scheidsrechter de wedstrijd beëindigde.”

“De club staat als één man achter haar ploeg en staf en is vastbesloten om zowel op het veld als ernaast het juiste antwoord te geven. In de eerste plaats met een sterke sportieve reactie in de volgende wedstrijd aanstaande woensdag. Daarnaast vanuit de bestuurskamer, nadat de voetbalbond duidelijkheid geeft over de te volgen stappen. Tot slot ook in overleg met het OSV (Overkoepelende Supportersvereniging van Genk, red.), opdat we de belangen van onze club samen beter verdedigen door individuen die de club schaden sneller aan te pakken.”