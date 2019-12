Genk pakt voor het eerst 6 op 6 sinds eind augustus na ruime zege tegen ontstellend zwak Waasland-Beveren KDC/ODBS

14 december 2019

22u24 2 KRC Genk GNK GNK 4 einde 1 WBE WBE Waasland-Beveren Jupiler Pro League Racing Genk deed wat het moest doen: drie punten pakken tegen Waasland-Beveren. De Limburgers hadden niet de minste moeite met het team van trainer Arnaud Mercier, dat zich met de week meer profileert als dé degradatiekandidaat nummer 1. Genk blijft de top zes in het vizier houden.

Van zijn laatste tien officiële matchen won Genk er één. Overlopen van vertrouwen deed de uittredende landskampioen bijgevolg niet, maar gelukkig was er vanavond Waasland-Beveren. De Freethielploeg is momenteel als een bruistablet voor tegenstanders met hoofdpijn: snel even doorslikken en je bent er weer even bovenop.

Wat Beveren in de Luminus Arena op de mat legde, was ont-stel-lend zwak. In heel de eerste helft kwamen de bezoekers amper over de middellijn, laat staan dat ze Genks doelman Vandevoordt konden bedreigen. En Genk? Dat deed rustig zijn ding. De thuisploeg monopoliseerde de bal en plaatste een paar keer een versnelling. Dat volstond voor een droge 3-0 voorsprong bij de rust. Bongonda, Onuachu en Lucumi zorgden voor de goals. Vooral de tweede treffer was fraai - er ging een vlotte collectieve aanval aan vooraf. Bongonda, die voor het eerst als nummer tien werd uitgespeeld, leverde de assist af.

Geen overbodige luxe

De tweede helft verliep volgens een voorspelbaar scenario. Genk zette zichzelf in spaarstand, waardoor Beveren toch ook af en toe eens de neus aan het venster kon steken. Kansjes voor Koita en Kobayashi leverden echter geen goal op. Het was integendeel Sander Berge die er aan de overkant na een corner van Hagi 4-0 van maakte. Doelman Pirard hield de ingevallen Samatta even later van de 5-0. En in de slotfase redde Waasland-Beveren zowaar nog de eer, via een rake kopstoot van Vukotic.

Veel belang had dat late doelpunt niet meer, al had Maarten Vandevoordt na zijn moeilijke Europese debuut tegen Napoli ongetwijfeld gehoopt op een clean sheet. Maar goed, het belangrijkste voor de Genkenaars was de drie punten pakken. Gezien de eerdere overwinningen van rechtstreekse Play-off 1 concurrenten Charleroi, Zulte Waregem en Moeskroen was dat geen overbodige luxe.